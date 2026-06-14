Cisjordanie : les démolitions israéliennes s’intensifient, un ancien ministre dénonce des « violences systématiques »

Les opérations de démolition menées par Israël se poursuivent à grande échelle en Cisjordanie occupée, où des engins de chantier et des bulldozers israéliens ont récemment détruit de nouvelles structures palestiniennes. Selon des sources locales, la ville de Bartaa, située au sud-ouest de Jénine, est particulièrement touchée par ces opérations.

Des bâtiments et installations appartenant à des Palestiniens y sont rasés dans le cadre de travaux liés à l’aménagement d’infrastructures et de routes. Les mêmes sources affirment que ces démolitions s’accompagnent de confiscations de terres et de l’arrachage d’oliviers dans plusieurs localités de Cisjordanie. Le 8 juin déjà, une vingtaine d’habitations avaient été détruites dans cette même ville.

Dans un autre incident, l’armée israélienne a démoli une maison palestinienne, laissant cinq personnes sans logement. Les autorités israéliennes justifient généralement ces destructions en affirmant que les bâtiments concernés ont été construits sans permis dans des zones placées sous leur contrôle administratif.

Les démolitions ont suscité des réactions au sein même de la société israélienne. L’ancien ministre de la Défense et ex-chef d’état-major Moshe Ya’alon a déclaré, dans un entretien accordé au quotidien israélien Yedioth Ahronot, avoir été profondément marqué par ce qu’il a observé lors d’une récente visite en Cisjordanie. Il a estimé que les événements qui s’y déroulent resteront comme des épisodes « honteux » dans l’histoire du pays.

Selon Moshe Ya’alon, les violences commises contre les Palestiniens relèvent d’un phénomène « organisé et systématique ». Il a également affirmé que les auteurs de certaines attaques contre des Palestiniens échappaient souvent aux poursuites, malgré les accusations portées contre eux.

D’après des sources palestiniennes officielles citées dans le rapport, au moins 1 155 Palestiniens ont été tués, environ 11 750 blessés et plus de 22 000 arrêtés en Cisjordanie depuis octobre 2023 lors d’opérations attribuées à l’armée israélienne ou à des civils israéliens installés dans les territoires occupés. Les autorités palestiniennes signalent également une hausse des raids, des arrestations et des violences depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.

La Cisjordanie demeure divisée en zones administratives issues des accords d’Oslo de 1995. La zone C, qui représente environ 61 % du territoire, reste sous contrôle administratif et sécuritaire israélien. Les organisations palestiniennes et plusieurs groupes de défense des droits humains dénoncent régulièrement les restrictions imposées à la construction dans cette zone, estimant qu’elles rendent l’obtention de permis extrêmement difficile pour les habitants palestiniens.