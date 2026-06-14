Après une violente attaque de requin, l’Australie envisage d’assouplir les règles sur les drones de surveillance

Les autorités australiennes envisagent de revoir les restrictions imposées à l’utilisation des drones au-dessus de certaines plages de Nouvelle-Galles du Sud après une attaque de requin qui a grièvement blessé une femme de 35 ans à la plage de Coogee Beach. L’incident, survenu samedi matin, a relancé le débat sur les moyens de renforcer la surveillance des zones côtières fréquentées par les baigneurs.

Selon les services de secours, la victime a été mordue par un grand requin alors qu’elle se trouvait à environ 30 mètres du rivage. Souffrant de graves blessures à la jambe gauche ainsi qu’aux bras, elle a été transportée à l’hôpital St Vincent, où son état était toujours considéré comme critique mais stable dimanche.

À la suite de l’attaque, les autorités ont ordonné la fermeture de Coogee Beach ainsi que d’autres plages situées dans la municipalité de Randwick pendant une durée de 24 heures. Des drones ont été déployés dans le cadre de mesures d’urgence afin de repérer la présence éventuelle de requins dans les environs.

L’organisme australien chargé de la réglementation aérienne doit désormais examiner la possibilité d’adapter les règles encadrant l’utilisation des drones. L’objectif est de permettre aux sauveteurs de surveiller plus efficacement les zones côtières où l’activité des requins est jugée préoccupante.

La ministre de l’Agriculture de la Nouvelle-Galles du Sud, Tara Moriarty, a indiqué que les autorités prenaient la situation très au sérieux. Elle a souligné que la région de Sydney avait connu une période particulièrement difficile marquée par plusieurs observations et attaques de requins au cours de la saison.

Cette nouvelle attaque ravive les inquiétudes concernant la sécurité des baigneurs sur les plages australiennes. Les autorités espèrent que l’utilisation accrue de drones de surveillance permettra de détecter plus rapidement la présence de requins et de réduire les risques d’incidents similaires à l’avenir.