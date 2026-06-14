— Christophe Gleizes détenu en Algérie : sa famille déplore le silence de Mbappé, Benzema et Zidane

La famille de Christophe Gleizes, journaliste de sport français détenu en Algérie, regrette l’absence de soutien officiel de Kylian Mbappé, Karim Benzema et Zinédine Zidane, alors que la Coupe du monde 2026 vient de débuter. Invités de l’émission C dans l’air, sur France 5, la mère et le beau-père du journaliste ont confirmé avoir envoyé des messages aux trois grandes figures du football français afin de leur demander une prise de position publique. « Ils ont reçu le message, ça c’est clair. Ils ne s’impliquent pas, c’est également très clair », a déclaré Francis Godard, le beau-père de Christophe Gleizes.

Une demande de soutien restée sans réponse publique

La famille affirme avoir sollicité Kylian Mbappé, Karim Benzema et Zinédine Zidane pour obtenir un soutien officiel dans le dossier du journaliste emprisonné en Algérie. Selon elle, les messages sont bien parvenus aux destinataires, mais aucune prise de parole publique n’a suivi. « On le regrette, mais c’est la Coupe du monde, donc on ne va pas leur porter la poisse pour les matchs, on les soutient, mais bon, c’est vrai qu’on aurait espéré un petit geste », a ajouté Francis Godard.

Le football français mobilisé, selon la famille

Malgré cette absence de soutien des grandes stars, les proches de Christophe Gleizes soulignent que le monde du football français s’est mobilisé autour de son cas. « Le monde du football s’est quand même mobilisé de manière exceptionnelle avec la Fédération française de football, la Ligue de football professionnelle », a indiqué Francis Godard, ajoutant que « les clubs de football français sont très mobilisés ».

Une question depuis sa cellule avant France-Sénégal

Selon sa famille, Christophe Gleizes, accrédité symboliquement par la FIFA pour le Mondial, pourra poser une question depuis sa cellule lors de la conférence de presse précédant le match France-Sénégal, prévu le 15 juin. Cette accréditation symbolique intervient alors que ses proches cherchent à maintenir la pression médiatique autour de sa détention en Algérie, dans un contexte où l’attention mondiale est tournée vers la Coupe du monde.