Six médinas des Comores inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco pour la première fois

Pour la première fois, six médinas des Comores sont inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco, marquant un tournant pour cet archipel. Ces cités, témoins de l’architecture swahili, bénéficieront désormais d'une protection accrue, accompagnée de l'inscription de plusieurs autres sites africains lors de la même session.

C’est une première dans l’histoire de l’archipel. Six médinas des Comores ont rejoint la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, une reconnaissance qui place les Comores aux côtés des grands sites culturels protégés à l’échelle internationale.

Ces cités historiques, dont certaines datent du XIIe siècle, constituent un témoignage rare de l’architecture et de l’urbanisme swahili dans l’océan Indien. Leur inscription s’inscrit dans un mouvement plus large : quatre nouveaux sites africains ont intégré la prestigieuse liste lors de la même session.

Les Comores n’avaient jusqu’alors aucun site classé au patrimoine mondial. Cette reconnaissance ouvre la voie à une meilleure protection de ces quartiers anciens, souvent fragilisés par le temps et la pression urbaine.