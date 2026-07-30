Cachemire pakistanais : des dizaines de morts lors d’élections marquées par la violence

Des affrontements violents marquent le premier tour des élections au Cachemire pakistanais, causant des dizaines de morts et exacerbant une crise politique. Ces violences, reflet de semaines de tensions croissantes et de manifestations, s’opposent à un gouvernement qui refuse les réformes sans amendement constitutionnel, laissant l'avenir de la région incertain.

Des affrontements meurtriers entre forces de sécurité et manifestants ont éclaté lors du premier tour des élections au Cachemire sous administration pakistanaise, plongeant la région dans une crise politique majeure.

Le scrutin devait consolider la démocratie dans le Cachemire administré par le Pakistan. Il a tourné au bain de sang. Des dizaines de personnes ont été tuées lors de confrontations entre des manifestants et les forces de l’ordre, transformant ce premier tour en l’une des crises politiques les plus graves que le Pakistan ait connues depuis le début du conflit au Cachemire, il y a près de huit décennies.

Les violences s’inscrivent dans le prolongement de semaines de manifestations organisées par un mouvement désormais interdit, qui réclamait des réformes électorales. Le gouvernement d’Islamabad a conditionné tout changement à l’adoption d’un amendement constitutionnel, refusant de céder à la pression de la rue.

La question de l’avenir de la région reste entière. Trois analystes ont été invités à décrypter la situation : Imtiaz Gul, directeur exécutif du Center for Research and Security Studies, Victoria Jones, chercheuse senior à l’Asia-Pacific Foundation, et Qamar Cheema, directeur exécutif du Sanober Institute.