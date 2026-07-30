BTS refuse d’être candidat à la nouvelle catégorie Grammy de musique asiatique

Le groupe sud-coréen BTS a annoncé mercredi qu’il ne soumettrait aucun titre pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards, prévue en février 2027, refusant d’entrer dans la nouvelle catégorie dédiée à la pop asiatique.
Les sept membres du groupe ont publié simultanément, en coréen, un message commun sur leurs réseaux respectifs. Leur refus vise directement la nouvelle catégorie « best Asian pop music performance », créée pour regrouper les productions de K-pop, J-pop et C-pop, soit les scènes musicales de Corée du Sud, du Japon et de Chine.
« Nous espérons que notre musique pourra être entendue et aimée pour ce qu’elle est, plutôt que d’être divisée par région ou par langue », écrivent-ils, remerciant au passage leur fanbase, l’Army, pour son soutien constant.
La position du groupe intervient alors qu’il figure parmi les favoris naturels de cette catégorie. BTS a repris ses activités cette année après quatre ans d’interruption, le temps que ses membres accomplissent leur service militaire obligatoire en Corée du Sud. Le groupe a sorti « ARIRANG », un album de quatorze titres dont le nom s’inspire du chant traditionnel coréen le plus célèbre, considéré comme un hymne national officieux et traduisible approximativement par « Mon être cher ».
La création de cette catégorie divise le milieu musical. Ses détracteurs y voient une barrière excluant la pop asiatique des autres récompenses, là où ses partisans rappellent qu’elle s’inscrit dans une longue tradition d’ajouts aux plus de quatre-vingt-dix catégories que compte déjà la cérémonie.
BTS n’a jamais remporté de Grammy, malgré cinq nominations au total : trois fois pour la meilleure performance de duo ou groupe pop, une fois pour l’album de l’année grâce à leur contribution à « Music of the Spheres » de Coldplay, et une dernière pour leur clip « Yet to Come ». C’est cette année seulement qu’un acte de K-pop a décroché une première statuette : la chanson « Golden », issue du film d’animation Netflix « KPop Demon Hunters », a remporté le prix de la meilleure chanson pour un média visuel.
Depuis leur retour sur scène, les membres du groupe ont passé une grande partie de l’été à sillonner les Amériques, notamment lors d’une prestation remarquée au spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde. La tournée a suscité des remous au Chili, où le gouvernement avait envisagé d’interdire leur venue avant de faire marche arrière sous la pression de manifestations massives à Santiago.
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