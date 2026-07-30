BTS refuse d’être candidat à la nouvelle catégorie Grammy de musique asiatique

BTS refuse de participer à la nouvelle catégorie des Grammy Awards dédiée à la pop asiatique, soulignant leur désir que leur musique soit appréciée sans être segmentée par région. Leur décision, partagée sur les réseaux sociaux, nourrit le débat sur l'inclusivité des artistes asiatiques dans les cérémonies de remise de prix.

Le groupe sud-coréen BTS a annoncé mercredi qu’il ne soumettrait aucun titre pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards, prévue en février 2027, refusant d’entrer dans la nouvelle catégorie dédiée à la pop asiatique.

Les sept membres du groupe ont publié simultanément, en coréen, un message commun sur leurs réseaux respectifs. Leur refus vise directement la nouvelle catégorie « best Asian pop music performance », créée pour regrouper les productions de K-pop, J-pop et C-pop, soit les scènes musicales de Corée du Sud, du Japon et de Chine.

« Nous espérons que notre musique pourra être entendue et aimée pour ce qu’elle est, plutôt que d’être divisée par région ou par langue », écrivent-ils, remerciant au passage leur fanbase, l’Army, pour son soutien constant.

La position du groupe intervient alors qu’il figure parmi les favoris naturels de cette catégorie. BTS a repris ses activités cette année après quatre ans d’interruption, le temps que ses membres accomplissent leur service militaire obligatoire en Corée du Sud. Le groupe a sorti « ARIRANG », un album de quatorze titres dont le nom s’inspire du chant traditionnel coréen le plus célèbre, considéré comme un hymne national officieux et traduisible approximativement par « Mon être cher ».

La création de cette catégorie divise le milieu musical. Ses détracteurs y voient une barrière excluant la pop asiatique des autres récompenses, là où ses partisans rappellent qu’elle s’inscrit dans une longue tradition d’ajouts aux plus de quatre-vingt-dix catégories que compte déjà la cérémonie.

BTS n’a jamais remporté de Grammy, malgré cinq nominations au total : trois fois pour la meilleure performance de duo ou groupe pop, une fois pour l’album de l’année grâce à leur contribution à « Music of the Spheres » de Coldplay, et une dernière pour leur clip « Yet to Come ». C’est cette année seulement qu’un acte de K-pop a décroché une première statuette : la chanson « Golden », issue du film d’animation Netflix « KPop Demon Hunters », a remporté le prix de la meilleure chanson pour un média visuel.

Depuis leur retour sur scène, les membres du groupe ont passé une grande partie de l’été à sillonner les Amériques, notamment lors d’une prestation remarquée au spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde. La tournée a suscité des remous au Chili, où le gouvernement avait envisagé d’interdire leur venue avant de faire marche arrière sous la pression de manifestations massives à Santiago.