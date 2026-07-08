Harry Styles établit un nouveau record à Wembley avec douze concerts consécutifs

Harry Styles a inscrit son nom dans le Guinness World Records en devenant l’artiste ayant enchaîné le plus grand nombre de concerts consécutifs au stade de Wembley Stadium. Grâce à douze représentations à guichets fermés dans le cadre de sa tournée Together, Together, le chanteur britannique dépasse le précédent record détenu par Coldplay, qui avait donné dix concerts dans l’enceinte londonienne en 2025.

Prévue au départ pour six dates, la série de concerts a été prolongée face à une demande exceptionnelle du public. Chaque représentation a réuni près de 80 000 spectateurs. À l’issue du dernier concert, Harry Styles a reçu son certificat officiel du Guinness World Records, saluant une performance qualifiée d’inédite par l’institution.

Un hommage aux One Direction

Sur scène, l’ancien membre de One Direction a tenu à remercier ses anciens partenaires de groupe, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik et Liam Payne. Ému, il a rappelé que son parcours n’aurait jamais été possible sans cette aventure collective née en 2010 dans l’émission The X Factor.

La tournée accompagne la sortie de son quatrième album, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, et se poursuivra en Amérique latine avant une résidence de trente concerts au Madison Square Garden, à New York. Aucune date n’est prévue en France pour le moment.