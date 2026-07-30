Trump annonce un plan à 22 milliards de dollars pour reconstruire l’aéroport Dulles

Donald Trump dévoile un projet de rénovation de l’aéroport Dulles pour 22 milliards de dollars, impliquant sa conception personnelle. Ce vaste chantier vise à transformer les infrastructures aéroportuaires de Washington, renforçant son rôle de principale porte d'entrée internationale et promettant un aéroport parmi les meilleurs au monde.

Le président américain a présenté mercredi depuis le Bureau ovale un projet de rénovation totale de l’aéroport international Dulles de Washington, pour un montant de 22 milliards de dollars.

Donald Trump s’est personnellement impliqué dans la conception du futur aéroport, principale porte d’entrée internationale de la capitale fédérale. L’annonce s’inscrit dans un schéma plus large d’interventions présidentielles directes sur des projets d’architecture et d’aménagement à Washington.

« On peut finir par avoir, je crois, peut-être le meilleur aéroport, et l’un des plus grands aéroports, n’importe où dans le monde, et ce sera une grande chose pour Washington DC », a déclaré le président lors de la présentation à la Maison-Blanche.

Ce chantier colossal viendrait transformer l’infrastructure aéroportuaire d’une ville qui accueille chaque année des millions de voyageurs en provenance du monde entier. Le montant annoncé, 22 milliards de dollars, place ce projet parmi les plus ambitieux jamais envisagés pour un aéroport américain.