Mondial: Allemagne-Curaçao, Pays-Bas-Japon, Côte d’Ivoire-Équateur… Le programme de ce dimanche

La Coupe du monde 2026 se poursuit ce dimanche avec quatre rencontres au programme. Les groupes E et F entrent en scène avec des affiches réparties entre la soirée et la nuit, heure française. Le programme débutera à 19h avec Allemagne-Curaçao, avant Pays-Bas-Japon à 22h. Deux autres rencontres suivront dans la nuit de dimanche à lundi : Côte d’Ivoire-Équateur à 1h, puis Suède-Tunisie à 4h.

L’Allemagne lance son Mondial contre Curaçao

L’Allemagne fera son entrée dans la compétition ce dimanche soir face à Curaçao. Le coup d’envoi est prévu à 19h, heure française, pour ce premier match du groupe E. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1 et M6. Pour l’Allemagne, ce premier rendez-vous doit permettre de bien lancer la phase de groupes. Curaçao, de son côté, débute son tournoi face à l’un des grands noms du football mondial.

Les Pays-Bas face au Japon en soirée

À 22h, les Pays-Bas affronteront le Japon dans le groupe F. Cette affiche sera également diffusée sur beIN Sports 1 et M6. Les deux sélections débutent leur parcours dans cette Coupe du monde avec un premier match déjà important pour se placer dans le groupe. Les Pays-Bas arrivent avec leur statut habituel de nation majeure du football européen. Le Japon aborde cette rencontre avec l’objectif de réussir son entrée dans la compétition.

Côte d’Ivoire-Équateur dans la nuit

Le deuxième match du groupe E opposera la Côte d’Ivoire à l’Équateur. La rencontre débutera à 1h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, heure française. Ce match sera diffusé sur beIN Sports 1. La Côte d’Ivoire démarre son Mondial face à une sélection équatorienne qui entre elle aussi dans la compétition avec l’objectif de prendre des points dès la première journée.

Suède-Tunisie pour terminer le programme

La dernière rencontre du jour opposera la Suède à la Tunisie dans le groupe F. Le coup d’envoi est prévu à 4h du matin, heure française, dans la nuit de dimanche à lundi. Le match sera diffusé sur beIN Sports 1. Cette affiche clôturera le programme de dimanche avec deux sélections qui lanceront leur Coupe du monde après Pays-Bas-Japon, l’autre rencontre du groupe.