Grève illimitée à l’aéroport de Mayotte depuis hier

Une grève illimitée a débuté ce samedi 13 juin à l’aéroport de Mayotte. L’intersyndicale, qui rassemble les représentants du personnel d’EDEIS et de GISM, a confirmé le déclenchement du mouvement dans un courrier adressé à la direction. Cette décision intervient après trois semaines de menaces restées sans réponse satisfaisante de la part de l’exploitant aéroportuaire.

Trois semaines d’avertissements ignorés

Les revendications portent principalement sur les rémunérations et les conditions d’exercice. Les salariés exigent une revalorisation salariale accompagnée de primes, estimant que leurs revenus ne reflètent pas la charge de travail réelle. Ils dénoncent également des infrastructures insuffisantes et réclament un renforcement des effectifs ainsi que des moyens matériels adaptés à leurs missions quotidiennes.

Des perturbations qui pourraient s’aggraver

Les premières perturbations observées samedi sont demeurées limitées. Mais le caractère illimité du mouvement laisse craindre une amplification des désagréments dans les jours à venir, alors que l’aéroport constitue la principale porte d’entrée du territoire mahorais. La direction d’EDEIS n’a pas encore communiqué publiquement sur les suites qu’elle entend donner aux demandes syndicales.