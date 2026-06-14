Emmanuel Macron sera invité au JT de 13h de TF1 lundi en direct du G7 d’Evian

Le président s’exprimera en direct à 13H depuis Évian-les-Bains, où la France accueille le sommet du G7 ce lundi.

Emmanuel Macron sera l’invité du journal de 13H de TF1 ce lundi 15 juin 2026. Le président de la République répondra aux questions de Marie-Sophie Lacarrau en direct depuis Évian-les-Bains, où se déroule le sommet du G7 sous présidence française. L’annonce a été faite dimanche par la chaîne.

Un accord historique avec l’Iran

Cette intervention intervient dans un contexte international tendu. Le président américain Donald Trump, également présent dans la ville thermale des Alpes, a annoncé dimanche la signature d’un accord avec l’Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Ce texte prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz, point stratégique pour le commerce mondial du pétrole.

L’interview permettra au chef de l’État de s’exprimer sur les dossiers internationaux en cours et les résultats attendus de ce sommet du G7. La présence simultanée des dirigeants des principales puissances occidentales à Évian offre un cadre diplomatique intense pour cette prise de parole présidentielle.