Jordan Bardella et Marine Le Pen réclament la démission de Gérald Darmanin

Le président du RN et la cheffe du groupe RN à l’Assemblée estiment que le ministre de la Justice aurait dû quitter ses fonctions après la mort de Lyhanna.

Jordan Bardella a estimé jeudi que Gérald Darmanin aurait dû présenter sa démission après la mort de la petite Lyhanna. Lors d’une conférence de presse à Bruxelles, le président du Rassemblement national a jugé que le ministre de la Justice devait partir par honneur, au regard de la gravité particulière de cette affaire. Il a dénoncé une défaillance de l’État dans ce dossier tragique qui a ému la France entière. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale, a abondé dans le même sens en déclarant que le garde des Sceaux aurait dû à tout le moins soumettre sa démission au président de la République, qui aurait ensuite décidé de la suite à donner.

Un durcissement du ton à droite

La patronne des députés RN regrette qu’en politique, plus personne ne soit jamais responsable de rien. Cette sortie marque un durcissement du ton du parti, Marine Le Pen n’ayant pas réclamé le départ du ministre dans les premiers jours qui ont suivi le drame. Le commentateur politique Alain Duhamel a lui aussi exprimé une vive critique au micro de RTL, estimant que Gérald Darmanin aurait dû tirer les conséquences de cette affaire et quitter le gouvernement.

Le Rassemblement national profite de ce dossier sensible pour accentuer la pression sur un membre clé de l’exécutif. L’affaire Lyhanna soulève des questions sur les carences du système judiciaire et sur la responsabilité politique des ministres face aux dysfonctionnements de l’appareil d’État. Gérald Darmanin n’a pour l’heure donné aucun signe qu’il envisagerait de démissionner, malgré les appels de l’opposition et d’une partie des commentateurs politiques.