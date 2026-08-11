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Toulouse : un mineur de 17 ans meurt après avoir refusé un contrôle de police

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Toulouse : un mineur de 17 ans meurt après avoir refusé un contrôle de police
Toulouse : un mineur de 17 ans meurt après avoir refusé un contrôle de police

Un adolescent de 17 ans est mort vendredi soir à Toulouse des suites d’un traumatisme thoracique subi pendant une course-poursuite avec la police. Le jeune homme, présenté comme un mineur étranger isolé sans antécédents judiciaires, circulait à scooter lorsqu’il aurait refusé de se soumettre à un contrôle.

Les faits ont commencé vers 1 heure du matin. Des policiers auraient aperçu une transaction pouvant correspondre à un échange de stupéfiants entre le conducteur du deux-roues et un automobiliste. Lorsque les agents ont tenté de procéder au contrôle, l’adolescent aurait brusquement redémarré, manquant de percuter plusieurs personnes sous un abribus ainsi qu’un policier.

Une enquête attendue sur les circonstances du décès

Une course-poursuite s’est alors engagée dans les rues de Toulouse. Pendant sa fuite, le conducteur du scooter aurait heurté au moins un poteau anti-stationnement, provoquant un important traumatisme au niveau du thorax.

Transporté conscient à l’hôpital, le mineur est décédé des suites de ses blessures vendredi vers 19 heures. Environ 1 000 euros en espèces auraient été retrouvés en sa possession. Les circonstances précises de la poursuite et de l’accident devront désormais être établies.

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