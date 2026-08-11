Saint-Tropez : quatre suspects interpellés après le vol d’une montre à 260 000 euros

Quatre Espagnols sont appréhendés à Saint-Tropez après le vol d’une montre de luxe évaluée à 260 000 euros, commis le 7 août. La montre est retrouvée et doit être restituée à son propriétaire. Environ quinze montres de luxe ont été dérobées cet été, entraînant l'intervention d'une équipe spécialisée.

Quatre ressortissants espagnols ont été interpellés samedi 8 août après le vol d’une montre de luxe commis la veille à Saint-Tropez. La victime, un touriste brésilien, a estimé la valeur du bijou à 300 000 dollars, soit environ 261 000 euros.

Les suspects ont pris la fuite à bord d’un véhicule avant d’être poursuivis par les gendarmes sur les routes du golfe de Saint-Tropez. Ils ont finalement été arrêtés à Cogolin, puis placés en garde à vue. La montre a été retrouvée et doit être restituée à son propriétaire.

Une quinzaine de montres volées cet été

Près de quinze montres de luxe ont été dérobées à Saint-Tropez depuis le début de la saison estivale. Huit personnes ont été interpellées dans quatre de ces affaires, tandis que les autres enquêtes se poursuivent.

La compagnie de gendarmerie de Gassin-Saint-Tropez a été renforcée par des agents de l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Ces enquêteurs spécialisés travaillent sous l’autorité du parquet de Draguignan sur les vols de bijoux et de montres de grande valeur.