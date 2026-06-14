La Corée du Nord ferme la porte à toute dénucléarisation et critique Washington et Séoul

La Corée du Nord a affirmé dimanche que la question de sa dénucléarisation était définitivement réglée, rejetant toute possibilité de renoncer à son arsenal nucléaire malgré les efforts diplomatiques et les discussions stratégiques menées entre les États-Unis et la Corée du Sud.

Dans un communiqué publié par l’agence officielle KCNA, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a dénoncé les récents échanges entre Washington et Séoul sur le renforcement de leur coopération nucléaire, affirmant que ces initiatives ne modifieraient en rien la position de Pyongyang.

Selon le porte-parole du ministère, la République populaire démocratique de Corée demeure un État doté de l’arme nucléaire de manière « irréversible ». Il a également accusé les États-Unis et leurs alliés de poursuivre une politique hostile visant à accroître la pression militaire sur le pays.

Cette déclaration intervient quelques jours après une réunion à Séoul du Groupe consultatif nucléaire (NCG), un mécanisme de coopération entre les États-Unis et la Corée du Sud destiné à renforcer la dissuasion face à la montée en puissance des capacités militaires nord-coréennes.

Les responsables américains et sud-coréens ont notamment discuté de mesures destinées à améliorer leur préparation face au développement du programme nucléaire et balistique de Pyongyang. Ces consultations s’inscrivent dans le cadre d’une coopération militaire renforcée entre les deux alliés.

La Corée du Nord considère régulièrement ces initiatives comme des préparatifs de guerre et justifie par ce biais la poursuite de ses programmes d’armement. Sous la direction de Kim Jong Un, le pays a multiplié les essais de missiles ces dernières années et inscrit son statut d’État nucléaire dans sa doctrine officielle.

Les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne sont au point mort depuis l’échec des discussions entre Washington et Pyongyang il y a plusieurs années. La nouvelle déclaration nord-coréenne confirme l’écart grandissant entre les positions des différentes parties et réduit encore les perspectives d’un dialogue sur l’abandon du programme nucléaire du pays.

Dans un contexte régional marqué par une intensification des exercices militaires et une rivalité stratégique croissante en Asie de l’Est, cette prise de position de Pyongyang risque d’alimenter davantage les tensions dans la péninsule coréenne.