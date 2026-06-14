Mondial - La sensation ! Le Qatar arrache un nul inespéré face à la Suisse

Le Qatar a décroché un match nul spectaculaire face à la Suisse, samedi à Santa Clara, pour son entrée dans le groupe B de la Coupe du monde. Longtemps menée après un penalty de Breel Embolo à la 17e minute, la sélection qatarie a égalisé à la 90e+4 grâce à Boualem Khoukhi, auteur d’une tête décisive dans les dernières minutes. Score final : 1-1. La Suisse avait pourtant pris le match par le bon bout. Après plusieurs situations dangereuses, Mahmoud Abunada a accroché Remo Freuler dans la surface. Le penalty, accordé après une longue interruption et une vérification autour d’une possible position de hors-jeu dans l’action, a été transformé par Embolo, qui a pris le gardien qatari à contre-pied. La Nati menait alors logiquement 1-0.

La Suisse domine, Abunada retarde le break

Après l’ouverture du score, la Suisse a continué à pousser. Dan Ndoye, Ruben Vargas, Granit Xhaka puis Embolo ont eu des occasions pour donner deux buts d’avance à la Nati. Mais Abunada a maintenu le Qatar dans le match avec plusieurs interventions importantes, notamment en première période puis dans les dernières minutes. Le Qatar a souffert, mais il n’a jamais été définitivement décroché. Edmilson Junior s’est procuré une grosse occasion dès le début de match, puis une autre avant la pause, obligeant Gregor Kobel à intervenir. À la mi-temps, la Suisse menait 1-0, mais sans avoir réussi à se mettre à l’abri.

Khoukhi surgit au second poteau

La punition est arrivée dans le temps additionnel. À la 90e+4, Boualem Khoukhi a jailli au second poteau et a propulsé une tête puissante dans le but suisse. Le défenseur qatari a battu Kobel et offert au Qatar le premier point de son histoire en Coupe du monde. La Suisse, qui a terminé la rencontre avec 26 tirs, laisse filer une victoire qu’elle a tenue pendant plus de 75 minutes. Le Qatar, dominé pendant une large partie du match, repart avec un résultat majeur pour sa deuxième participation à une phase finale mondiale.

Le groupe B déjà totalement serré

Ce nul laisse le groupe B sans leader détaché après la première journée. Le Qatar et la Suisse prennent chacun un point, comme le Canada et la Bosnie-Herzégovine, également accrochés dans l’autre match du groupe. Tout reste donc ouvert avant la deuxième journée.