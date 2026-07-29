Mégafeu en Gironde : malgré une nuit calme, les pompiers redoutent une journée à très haut risque

Après plusieurs jours de lutte intense contre le gigantesque incendie qui ravage la Gironde, la situation apparaît plus favorable ce mercredi matin. Les autorités indiquent que le feu est toujours « stabilisé » et qu’il n’a pas progressé au cours de la nuit. La préfecture fait état d’une nuit relativement calme, durant laquelle plusieurs reprises de feu ont néanmoins été rapidement détectées et maîtrisées, notamment sur les secteurs du Temple, d’Arès et du camp de Souge. Les services de secours restent pleinement mobilisés, conscients que la moindre reprise peut rapidement prendre de l’ampleur dans un contexte météorologique particulièrement défavorable.

Des dizaines de reprises de feu sous surveillance

Si le front principal de l’incendie ne progresse plus, les pompiers continuent de lutter contre de nombreux foyers résiduels. Mardi, quatorze reprises de feu avaient été recensées sur des zones déjà parcourues par les flammes. Ces reprises sont un phénomène classique après un incendie de cette ampleur. Des souches, des racines ou des amas de végétation peuvent continuer à se consumer pendant plusieurs jours avant de raviver un foyer sous l’effet du vent ou de la chaleur. Au cours de la nuit, plusieurs nouvelles reprises ont encore été signalées, mais elles ont toutes été traitées rapidement par les équipes engagées sur le terrain.

Une journée cruciale avec le retour de fortes chaleurs

La journée de mercredi est considérée comme particulièrement sensible par les autorités. Les températures doivent repartir fortement à la hausse, accompagnées d’un air très sec et de conditions favorables à une reprise de l’activité du feu. Même si l’incendie est stabilisé, cette évolution météorologique pourrait compliquer le travail des secours. Les milliers de pompiers mobilisés poursuivent donc les opérations de noyage, de surveillance et de traitement des points chauds afin d’éviter toute propagation. La priorité reste d’empêcher les nombreux foyers résiduels de reprendre de la vigueur sous l’effet du pic de chaleur attendu.

Les habitants évacués commencent à regagner leur domicile

L’amélioration de la situation a permis aux autorités d’autoriser le retour progressif d’une partie des habitants évacués ces derniers jours. Les habitants des communes concernées peuvent désormais regagner leur logement s’ils le souhaitent, tandis que les évacuations préventives de nombreux hébergements touristiques ont également pris fin. Plusieurs milliers de vacanciers avaient quitté les lieux par mesure de précaution face à l’évolution de l’incendie.

Plus de 42.000 hectares déjà détruits

Le mégafeu reste l’un des plus importants jamais enregistrés en France ces dernières années. Plus de 42.000 hectares de végétation ont déjà été détruits par les flammes depuis le début du sinistre. Si l’incendie ne progresse plus à ce stade, les autorités rappellent que le danger n’est pas écarté. Les prochaines heures seront déterminantes pour confirmer la stabilisation durable du feu, alors que les conditions météorologiques annoncées pourraient favoriser de nouvelles reprises.