Coupe du monde : le Maroc et le Brésil se neutralisent lors du premier choc (1-1)

Le Maroc et le Brésil se sont neutralisés ce samedi à New York lors du premier choc du groupe C de la Coupe du monde 2026. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1), avec deux buts inscrits en première période par Ismaël Saibari et Vinicius Junior.

Le Maroc attaque sans complexe

Le Maroc a démarré fort, sans attendre ni subir. Les joueurs marocains ont pressé haut, gagné plusieurs duels au milieu et attaqué rapidement les côtés. Dès les premières minutes, Neil El Aynaoui a eu une situation dans la surface, après une action venue du côté gauche, mais sa tentative a été contrée. Achraf Hakimi a ensuite apporté le danger sur son couloir, avec une frappe croisée qui a traversé la zone brésilienne sans trouver le cadre.

Saibari récompense le temps fort marocain

La pression marocaine a fini par payer à la 21e minute. Ismaël Saibari a profité d’un ballon dans le dos de la défense brésilienne pour devancer Alisson Becker. L’attaquant marocain a ajusté le gardien d’un lob précis et donné l’avantage aux Lions de l’Atlas. Le but est venu récompenser une entame plus agressive et plus tranchante du Maroc.

Le Brésil répond par Vinicius

Le Brésil a égalisé onze minutes plus tard, presque contre le cours du jeu. Vinicius Junior a pris ses responsabilités côté gauche, a débordé dans la surface puis est revenu sur son pied droit avant de frapper fort. Yassine Bounou n’a pas pu empêcher le ballon d’entrer. À 1-1, la Seleção a évité de laisser le Maroc installer son avantage avant la pause.

Bounou empêche le Brésil de basculer

Avant la mi-temps, Lucas Paqueta a signé l’une des plus belles actions brésiliennes du match. Le milieu a lancé le mouvement par un geste technique sur Hakimi, puis l’a terminé par une reprise acrobatique. Bounou s’est détendu pour détourner en corner. À la pause, le score était de 1-1, avec un Maroc très convaincant collectivement et un Brésil remis à hauteur par l’efficacité de Vinicius.

Ancelotti réagit à la mi-temps

Carlo Ancelotti a réagi dès la reprise. Roger Ibañez et Casemiro, avertis en première période, ont été remplacés par Danilo et Fabinho. Le Brésil a alors repris le ballon plus haut et a davantage installé le jeu dans le camp marocain. Sur une touche rapidement jouée côté gauche, Igor Thiago s’est retrouvé en position de frappe dans la surface, mais Bounou a repoussé sa tentative puissante.

Le Maroc plie, mais ne rompt pas

La deuxième période a été plus brésilienne dans la possession, mais le Maroc a résisté avec un bloc plus bas et plus compact. Le Brésil a terminé avec 54% de possession, 6 corners et 5 tirs cadrés, contre 46% de possession, 1 corner et 2 tirs cadrés pour le Maroc. Malgré cet avantage statistique, la Seleção n’a pas réussi à inscrire le deuxième but.

Raphinha et Danilo butent sur Bounou

Le Brésil a eu plusieurs ballons chauds en fin de match. À la 78e minute, Vinicius Junior a servi Raphinha, dont la tentative a été captée par Bounou. Le gardien marocain a ensuite été touché après un duel avec Raphinha, mais il a continué. Dans le temps additionnel, Danilo a encore eu une occasion sur une phase de pression brésilienne, sans parvenir à battre le portier marocain.

Le Maroc a aussi eu la balle du dernier frisson

Dans les dernières minutes, les Lions de l’Atlas ont cherché à exploiter les espaces laissés par le Brésil. Soufiane Rahimi est entré à la 89e minute à la place de Saibari, auteur d’un gros match et du but marocain. Le temps additionnel, long de dix minutes, a entretenu la tension jusqu’au bout, mais le score n’a plus bougé.

Un point solide pour les Lions de l’Atlas

Le Maroc repart avec un point. Le Brésil évite la défaite, mais laisse filer deux points dès son premier match. Dans ce groupe C, les deux équipes démarrent avec un nul avant la suite de la phase de groupes, où elles devront confirmer face à Haïti et l’Écosse.