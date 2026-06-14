L’Iran affirme que la signature du mémorandum d’Islamabad n’aura pas lieu dimanche

L’Iran a déclaré samedi que la signature du mémorandum d’Islamabad, présenté comme une étape clé vers un accord de paix avec les États-Unis, n’aurait finalement pas lieu dimanche, jetant une incertitude sur le calendrier des négociations annoncées ces derniers jours.

Selon les médias d’État iraniens, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a indiqué que la possibilité de signer le document dans les prochains jours restait ouverte, tout en appelant à la prudence concernant les annonces relatives à une date précise.

« Il faut faire preuve de prudence dans les commentaires sur le calendrier en raison des hésitations de l’autre partie », a déclaré Baghaei.

Cette déclaration intervient après que le président américain Donald Trump et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif eurent affirmé qu’un accord initial mettant fin au conflit entre Washington et Téhéran pourrait être signé dès dimanche.

Le Pakistan, qui joue un rôle de médiateur dans les discussions, avait indiqué qu’un cadre d’accord avait déjà été trouvé et qu’une signature électronique était envisagée dans les 24 heures, avant l’ouverture de discussions techniques destinées à régler les derniers détails.

Les propos de Baghaei semblent toutefois montrer que plusieurs points restent encore à finaliser entre les parties. Les responsables iraniens affirment que des modifications au texte demeurent possibles avant toute signature officielle.

Les négociations se déroulent dans un contexte de fortes tensions régionales après plusieurs mois d’affrontements ayant impliqué les États-Unis, l’Iran et leurs alliés respectifs au Moyen-Orient. Malgré les déclarations optimistes de Washington et d’Islamabad, l’absence de date définitive pour la signature souligne la fragilité du processus diplomatique en cours.

Les observateurs restent attentifs aux prochains échanges entre les délégations américaine et iranienne, qui pourraient déterminer si un accord formel peut être conclu dans les jours à venir et ouvrir la voie à une désescalade durable dans la région.