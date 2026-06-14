L’Iran annonce des funérailles nationales pour Ali Khamenei du 4 au 9 juillet

L’Iran a annoncé que les funérailles de l’ancien guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, débuteront le 4 juillet à Téhéran avant de s’achever par son inhumation le 9 juillet dans la ville sainte de Mashhad, ont rapporté les médias d’État samedi.

Khamenei a été tué le 28 février lors des premières frappes aériennes menées contre l’Iran par les États-Unis et Israël. Âgé de 86 ans, il dirigeait la République islamique depuis 1989 et était l’une des figures politiques et religieuses les plus influentes du Moyen-Orient.

Selon les autorités iraniennes, plusieurs cérémonies officielles seront organisées à travers le pays. Un hommage majeur est notamment prévu le 7 juillet dans la ville sainte de Qom, important centre du clergé chiite situé au sud de Téhéran.

Le calendrier annoncé est inhabituel au regard des traditions islamiques, qui prévoient généralement une inhumation rapide, souvent dans les vingt-quatre heures suivant le décès. Toutefois, des exceptions peuvent être appliquées dans des circonstances exceptionnelles, notamment en période de guerre ou d’instabilité.

Pendant plus de trois décennies à la tête du pays, Khamenei a profondément marqué la politique iranienne. Sous son autorité, l’Iran a renforcé son influence régionale en s’appuyant sur des mouvements alliés au Moyen-Orient, notamment au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen.

Sur le plan intérieur, son mandat a également été marqué par une forte centralisation du pouvoir et une répression régulière des mouvements de contestation. Malgré les sanctions internationales et les crises économiques successives, il est resté la figure centrale du système politique iranien jusqu’à sa mort.

Les cérémonies prévues devraient rassembler de hauts responsables iraniens, des représentants religieux ainsi que des délégations étrangères venues rendre hommage à celui qui a dirigé la République islamique pendant trente-six ans. Son enterrement à Mashhad, sa ville natale, marquera la dernière étape d’un deuil national qui s’annonce comme l’un des plus importants de l’histoire contemporaine de l’Iran.