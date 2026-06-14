Cocaïne : les passages aux urgences bondissent de 26% en un an

La consommation de cocaïne pèse de plus en plus lourd sur le système hospitalier français. Selon le rapport de Santé publique France publié le 8 juin 2026, les passages aux urgences liés à cette drogue ont augmenté de 26% en un an, dépassant désormais les 6.500 cas recensés. L’autorité sanitaire souligne que la cocaïne reste la seconde substance illicite la plus consommée dans le monde après le cannabis. En France, 10% des adultes déclarent en avoir déjà pris au moins une fois dans leur vie, tandis que 3% reconnaissent une consommation au cours de l’année écoulée.

Un triplement des admissions depuis 2012

Cette hausse brutale s’inscrit dans une tendance lourde : depuis 2012, le taux de passages aux urgences liés à la cocaïne a tout simplement triplé. Après une période de relative stabilisation, les admissions hospitalières ont repris leur progression, reflétant l’ancrage croissant de cette drogue dans les habitudes de consommation. Une étude de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives menée en décembre dernier avait d’ailleurs révélé un basculement inédit : pour la première fois depuis 2010, la cocaïne a détrôné le cannabis en termes de chiffre d’affaires, atteignant 3,1 milliards d’euros contre 2,7 milliards pour le cannabis.

Les données de Santé publique France s’appuient sur le suivi des passages aux urgences et sur les sollicitations adressées à Drogues Info Service. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme face à cette dynamique qui fragilise un système de santé déjà sous tension. La multiplication des admissions liées à la cocaïne témoigne d’une banalisation progressive de son usage et d’un marché en pleine expansion sur le territoire français.