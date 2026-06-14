Nicolas Demorand vient de révéler dans Télérama avoir été interné sans son consentement, le 11 novembre 2025, à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne, à Paris. Le journaliste, qui avait révélé souffrir de bipolarité sur France Inter le 26 mars 2025, puis dans son livre Intérieur nuit, a décrit une crise survenue après plusieurs nuits sans sommeil. Il se trouvait alors dans un état d’euphorie intense, provoqué par une phase maniaque de la maladie. Conduit à Sainte-Anne, il raconte avoir chanté dans la voiture Les Portes du pénitencier de Johnny Hallyday. Une fois arrivé à l’hôpital, il s’est rebellé. Il a alors reçu un traitement très lourd, qu’il a qualifié de « remède de cheval ». Son hospitalisation a duré trois semaines.

Une dépression profonde après la sortie

Après un léger rétablissement, Nicolas Demorand a ensuite traversé une dépression sévère, « inédite par sa profondeur ».En mars 2026, il a de nouveau été hospitalisé. Il y a reçu de la kétamine, un anesthésiant puissant également utilisé pour ses effets antidépresseurs.Dans l’entretien, le journaliste a raconté avoir peu à peu repris pied grâce à la lecture, à son entourage, notamment Léa Salamé, et à la radio.

Le retour à Radio France

Nicolas Demorand a aussi évoqué Florence Paracuellos, dite Flo, qui l’avait remplacé au pied levé par à l’antenne de France Inter. Son retour à Radio France a été annoncé pour ce lundi, avec un podcast consacré à la santé mentale. Une nouvelle émission hebdomadaire était également prévue à la rentrée.