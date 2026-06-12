Bixente Lizarazu privé de Mondial sur TF1: «J’étais assez déçu»

Bixente Lizarazu ne commente pas la Coupe du monde 2026. L’ancien champion du monde, devenu l’une des voix fortes du football à la télévision française, a reconnu sa déception après la perte des droits de diffusion par TF1. Invité de la matinale de France Inter, il a expliqué qu’il ne serait pas en cabine de commentaires pour le prochain Mondial. Les droits, longtemps associés à TF1, ont été acquis par M6 pour les éditions 2026 et 2030. C’est la première fois depuis 1975 que TF1 ne diffuse pas la compétition.

« Depuis que j’ai arrêté le foot, j’ai commenté toutes les Coupes du monde »

Bixente Lizarazu n’a pas caché sa frustration. « Évidemment, moi j’étais assez déçu », a-t-il confié. Il a rappelé que, depuis la fin de sa carrière de joueur en 2006, il avait commenté toutes les Coupes du monde et tous les Championnats d’Europe. Le consultant ne veut toutefois pas dramatiser. « J’ai d’autres atouts dans ma manche », a-t-il assuré. Passionné de vélo, il a notamment évoqué son envie de s’attaquer au Mont Ventoux, avec l’objectif de grimper les cols les plus mythiques.

Lizarazu bascule vers la radio pendant les matchs des Bleus

S’il ne commente pas le Mondial 2026 sur TF1, Bixente Lizarazu reste présent dans les médias. Il intervient sur franceinfo lors des matinales qui précèdent ou suivent les matchs de l’équipe de France. Son binôme sur TF1, Grégoire Margotton, ne reste pas non plus totalement éloigné du football cet été. Le journaliste participe à des émissions sur France Inter, notamment autour de France-Irak le 22 juin, puis de France-Norvège le 26 juin.

Grégoire Margotton aussi touché par la fin d’un cycle

Comme Lizarazu, Grégoire Margotton a reconnu que cette situation allait changer ses habitudes. Invité lui aussi de la matinale, il s’est dit heureux de participer à l’aventure radio pendant un mois, tout en admettant que l’absence de Mondial à commenter créerait forcément un manque. Il refuse cependant de céder à la nostalgie. Selon lui, après avoir eu la chance de vivre cinq Coupes du monde, et encore plus pour Lizarazu, champion du monde comme joueur, il serait excessif de se plaindre.

Une page se tourne pour TF1

Avec l’arrivée de M6 aux commandes des Coupes du monde 2026 et 2030, TF1 perd un rendez-vous historique du football. Pour Lizarazu et Margotton, associés depuis des années aux grands matchs des Bleus, l’été 2026 est donc un tournant. Définitif ? L’avenir le dira…