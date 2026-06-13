Paramount-Warner : Washington ouvre la voie à une mégafusion à 111 milliards de dollars

Le ministère américain de la Justice a approuvé le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération estimée à environ 111 milliards de dollars. Cette décision lève le principal obstacle antitrust fédéral à la naissance d’un nouveau poids lourd mondial des médias et du divertissement. Au terme de huit mois d’enquête, la division antitrust a conclu que l’opération n’était pas susceptible de nuire à la concurrence ni aux consommateurs américains, que ce soit dans le streaming, la télévision, la production de films ou leur distribution en salles. Le ministère a donc renoncé à contester le rachat.

Aucun actif cédé, aucune condition imposée

L’autorisation a été accordée sans exiger de cessions d’actifs ni d’engagements comportementaux. Paramount Skydance n’aura donc pas à vendre de chaînes, de studios ou de plateformes pour obtenir ce feu vert fédéral. Le nouvel ensemble pourrait accroître la concurrence dans l’écosystème des médias et du divertissement, notamment face aux géants déjà installés dans le streaming.

Un bloc plus solide face à Netflix, Prime Video et Disney+

Paramount et Warner Bros. Discovery sont considérés comme des acteurs arrivés tardivement dans le streaming par abonnement. Leurs plateformes, Paramount+, HBO Max et Discovery+, comptent moins d’abonnés que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Le rapprochement doit permettre de créer une offre plus robuste, avec un catalogue plus large, des marques plus fortes et une capacité accrue à rivaliser dans un marché dominé par quelques très grandes plateformes.

Hollywood redoute une vague de suppressions d’emplois

Une partie de l’industrie hollywoodienne reste opposée à l’opération. Les inquiétudes portent principalement sur les suppressions de postes, les doublons entre groupes et la concentration accrue dans un secteur déjà marqué par plusieurs fusions et plans sociaux. Ces préoccupations n’ont pas été retenues comme un motif suffisant pour bloquer la transaction au titre du droit de la concurrence. Pour l’autorité fédérale, les craintes liées à l’emploi ne démontrent pas, à elles seules, une atteinte directe à la concurrence.

Le rachat n’est pas encore totalement bouclé

Le feu vert américain constitue une étape importante, mais l’opération doit encore franchir d’autres obstacles. Des examens restent en cours ou attendus hors des États-Unis, notamment en Europe et au Royaume-Uni. Des procureurs généraux d’États américains, dont la Californie et New York, pourraient aussi tenter de contester l’opération. Paramount Skydance vient toutefois d’obtenir ce qui était le plus important sur le plan fédéral : l’accord de l’antitrust américain. Le projet de fusion entre deux rivaux historiques d’Hollywood entre désormais dans sa dernière ligne droite.