Paul de Saint Sernin met Patrick Bruel «dans la sauce» : la vanne qui embrase le lancement Netflix

Une seule phrase a suffi. Pour lancer Dans la sauce, son nouveau format de roast sur Netflix, Paul de Saint Sernin a choisi une entrée directe et parfaitement dans le ton de l’émission. En expliquant le principe du roast, vanner quelqu’un, mais avec son accord, l’humoriste a lâché une pique visant Patrick Bruel.

Une phrase courte, un effet immédiat

Micro en main, Paul de Saint Sernin pose le cadre : « C’est quoi un roast ? C’est quand on défonce une personne, mais qu’elle est d’accord. Du coup, Patrick Bruel n’est pas venu. » La vanne renvoie explicitement aux accusations de violences sexuelles visant Patrick Bruel. Le chanteur conteste les accusations portées contre lui et bénéficie de la présomption d’innocence.

Netflix mise sur le roast à la française

Dans la sauce est mis en ligne sur Netflix depuis ce matin. Le programme est présenté par Paul de Saint Sernin et reprend les codes du roast à l’américaine : des personnalités montent sur scène pour s’envoyer des punchlines, encaisser les attaques et répondre dans la même énergie.

Pour cette première édition, Netflix installe un duel très identifiable : France 98 contre France 2018. Deux générations de champions du monde, deux mythologies du football français, et un prétexte simple : déterminer, par la vanne, quelle équipe encaisse le mieux.

Un casting pensé pour cogner vite

Paul de Saint Sernin n’est pas seul sur scène. Autour de lui, plusieurs humoristes sont annoncés, dont Hakim Jemili, Pablo Mira, Kheiron, Monsieur Poulpe, Emy, Hugo Le Van et Sarah Lélé. Le format repose sur une mécanique assumée : faire rire en tapant fort, avec des invités prévenus, exposés et volontaires. C’est précisément ce point, l’accord des participants, qui sert de rampe de lancement à la pique contre Patrick Bruel.

Patrick Bruel, une actualité judiciaire lourde

Patrick Bruel est visé par des accusations de violences sexuelles et sexistes formulées par une trentaine de femmes. Certaines dénoncent des viols ou agressions sexuelles. Des plaintes ont été déposées, plusieurs procédures sont évoquées, et la justice poursuit son travail. Le chanteur nie avoir imposé une relation, une contrainte ou une violence. Il maintient sa défense publique et reste juridiquement présumé innocent.