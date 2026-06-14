Coup de filet spectaculaire dans la Manche : les forces britanniques arraisonnent un pétrolier lié à la « flotte fantôme » russe

Les forces armées britanniques ont intercepté dimanche dans la Manche un pétrolier russe visé par des sanctions internationales, marquant la première opération menée sous commandement britannique contre ce que les autorités qualifient de « flotte fantôme » utilisée pour contourner les restrictions visant les exportations pétrolières russes.

Le navire, baptisé Smyrtos et naviguant sous pavillon camerounais, a été arraisonné aux premières heures de la journée par des commandos des Royal Marines et des agents de la National Crime Agency. L’opération a bénéficié du soutien d’hélicoptères Chinook, d’autres aéronefs militaires, d’une frégate ainsi que d’un chasseur de mines.

Selon le gouvernement britannique, cette intervention s’inscrit dans les efforts visant à perturber les revenus pétroliers qui, selon Londres et ses alliés, contribuent au financement de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Les autorités britanniques considèrent la flotte fantôme comme un réseau de navires utilisé pour contourner les sanctions imposées à Moscou depuis le début du conflit.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué l’opération dans un message publié sur le réseau social X. Il a déclaré que cette action constituait un nouveau coup porté à la Russie et un avertissement à ceux qui participent au financement de l’effort de guerre russe en Ukraine.

Une vidéo diffusée par le gouvernement montre des membres des forces spéciales britanniques descendant en rappel sur le pétrolier pendant que des enquêteurs de la National Crime Agency inspectent les documents présents à bord. Les autorités n’ont pas communiqué davantage de détails sur les suites judiciaires ou administratives qui pourraient découler de cette intervention.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié le Royaume-Uni pour cette opération. Depuis plusieurs mois, Kiev demande à ses partenaires occidentaux de renforcer les mesures contre les navires soupçonnés de permettre à Moscou de poursuivre ses exportations énergétiques malgré les sanctions internationales.

Cette interception illustre le durcissement des efforts occidentaux visant à limiter les revenus énergétiques russes. Elle pourrait également marquer le début d’une surveillance accrue des navires suspectés d’appartenir à la flotte fantôme qui opère dans les eaux européennes et internationales.