Revers pour Donald Trump : son nom retiré du prestigieux Kennedy Center après une décision de justice

Le nom de famille du président américain Donald Trump a été retiré du nom du célèbre centre des arts de la scène de Washington à la suite d’une décision de justice. Les responsables du complexe culturel ont confirmé avoir appliqué l’ordonnance d’un tribunal fédéral exigeant la suppression de la référence à Trump dans l’appellation officielle de l’établissement.

Dans un document déposé devant la justice, Matt Floca, directeur du centre, a indiqué que l’ensemble des panneaux affichant le nom de Donald Trump avaient été retirés du bâtiment ainsi que du campus du centre culturel. Cette mesure concerne également les différentes références visibles sur le site.

L’affaire trouve son origine dans une décision annoncée par la Maison Blanche en décembre 2025. Les autorités avaient alors indiqué que le prestigieux John F. Kennedy Center for the Performing Arts serait rebaptisé « Trump-Kennedy Center », entraînant l’ajout du nom du président sur le bâtiment et les supports officiels de l’institution.

Cette initiative avait suscité une vive controverse dans le monde artistique. Plusieurs personnalités avaient dénoncé cette modification symbolique, estimant qu’elle politisait une institution culturelle emblématique. Parmi les réactions les plus remarquées, le musicien Chuck Redd, qui se produisait régulièrement au Kennedy Center depuis 2006, avait annulé son concert prévu la veille de Noël.

En février, Donald Trump avait également annoncé la fermeture du centre à compter du 4 juillet afin de permettre le lancement d’un vaste projet de rénovation. Les travaux devaient s’accompagner de la construction d’un nouveau complexe de divertissement dans le cadre d’un programme de modernisation prévu sur deux ans.

Le 30 mai, le juge fédéral Christopher Cooper a toutefois estimé que le nom « Trump » devait être retiré de l’appellation « Trump John F. Kennedy Center for the Performing Arts ». La décision a désormais été appliquée, mettant fin à plusieurs mois de controverse autour de l’une des institutions culturelles les plus célèbres des États-Unis.