F1 – Lewis Hamilton remporte sa première victoire avec Ferrari au Grand Prix d’Espagne

Lewis Hamilton a remporté ce dimanche le Grand Prix de Catalogne au volant de Ferrari. Il s’agit de sa première victoire avec la Scuderia et de la 106e victoire de sa carrière en Formule 1. Le Britannique, qui n’avait pas gagné depuis deux ans, devance George Russell et Lando Norris à l’arrivée. Le podium est donc entièrement britannique.

Antonelli abandonne au tour 63

La fin de course a été marquée par l’abandon de Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes a stoppé sa course au tour 63. Cet abandon a entraîné une Virtual Safety Car. La neutralisation est arrivée à trois tours de l’arrivée et a figé provisoirement les écarts.

Hamilton repart avec 1’’9 d’avance

À la relance, Hamilton comptait 1’’9 d’avance sur George Russell. Le pilote Ferrari a conservé la tête jusqu’au drapeau à damier. Russell n’a pas pu revenir au contact dans les derniers tours. Norris est resté troisième et complète le podium.

Antonelli domine le championnat, Mercedes écrase les constructeurs

Au championnat du monde, Kimi Antonelli mène nettement chez les pilotes avec 156 points devant Lewis Hamilton, 90 points, George Russell, 88, Charles Leclerc, 75, puis Oscar Piastri et Lando Norris, à égalité avec 58 points ; Max Verstappen n’est que septième avec 43 points. Chez les constructeurs, Mercedes est largement en tête avec 244 points, devant Ferrari, 165, McLaren, 116, Red Bull Racing, 69, Alpine, 50, Racing Bulls, 35, Haas, 21, Williams, 11, Audi, 2, Aston Martin, 1, et Cadillac, 0.