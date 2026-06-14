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F1 – Lewis Hamilton remporte sa première victoire avec Ferrari au Grand Prix d’Espagne

14 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
F1 - Lewis Hamilton remporte sa première victoire avec Ferrari au Grand Prix d’Espagne
F1 - Lewis Hamilton remporte sa première victoire avec Ferrari au Grand Prix d’Espagne

Lewis Hamilton a remporté ce dimanche le Grand Prix de Catalogne au volant de Ferrari. Il s’agit de sa première victoire avec la Scuderia et de la 106e victoire de sa carrière en Formule 1. Le Britannique, qui n’avait pas gagné depuis deux ans, devance George Russell et Lando Norris à l’arrivée. Le podium est donc entièrement britannique.

Antonelli abandonne au tour 63

La fin de course a été marquée par l’abandon de Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes a stoppé sa course au tour 63. Cet abandon a entraîné une Virtual Safety Car. La neutralisation est arrivée à trois tours de l’arrivée et a figé provisoirement les écarts.

Hamilton repart avec 1’’9 d’avance

À la relance, Hamilton comptait 1’’9 d’avance sur George Russell. Le pilote Ferrari a conservé la tête jusqu’au drapeau à damier. Russell n’a pas pu revenir au contact dans les derniers tours. Norris est resté troisième et complète le podium.

Antonelli domine le championnat, Mercedes écrase les constructeurs

Au championnat du monde, Kimi Antonelli mène nettement chez les pilotes avec 156 points devant Lewis Hamilton, 90 points, George Russell, 88, Charles Leclerc, 75, puis Oscar Piastri et Lando Norris, à égalité avec 58 points ; Max Verstappen n’est que septième avec 43 points. Chez les constructeurs, Mercedes est largement en tête avec 244 points, devant Ferrari, 165, McLaren, 116, Red Bull Racing, 69, Alpine, 50, Racing Bulls, 35, Haas, 21, Williams, 11, Audi, 2, Aston Martin, 1, et Cadillac, 0.  

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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