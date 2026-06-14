Un Palestinien emprisonné depuis 25 ans en Israël meurt en détention, des accusations de négligence médicale émergent

Un détenu palestinien incarcéré depuis plus de deux décennies dans une prison israélienne est décédé, selon une annonce du Bureau des médias des prisonniers palestiniens. Il s’agit d’Imad Rajih Serhan, âgé de 47 ans, qui était détenu à la prison de Prison de Gilboa depuis 2001 après avoir été condamné à la réclusion à perpétuité.

D’après le communiqué, les autorités israéliennes ont informé sa famille qu’il était mort à la suite d’une crise cardiaque. Aucune précision supplémentaire n’a toutefois été communiquée sur les circonstances exactes de son décès. Les organisations palestiniennes affirment de leur côté que son état de santé s’était fortement dégradé au fil des années de détention.

Le Bureau des médias des prisonniers palestiniens soutient qu’Imad Serhan souffrait de graves problèmes cardiovasculaires et d’hypertension. Selon cette même source, il était contraint d’utiliser un fauteuil roulant depuis plusieurs années en raison de la détérioration de sa santé, tout en continuant à être détenu dans des conditions jugées difficiles.

Les organisations palestiniennes accusent l’administration pénitentiaire israélienne de négligence médicale et de mauvais traitements. Elles estiment que l’état de santé du détenu s’est aggravé à la suite d’années d’interrogatoires, d’isolement et d’un accès insuffisant aux soins. Elles ont appelé les organisations internationales de défense des droits humains à enquêter sur cette affaire et à intervenir en faveur des détenus palestiniens.

Selon les chiffres avancés par ces organisations, le décès d’Imad Serhan porte à 90 le nombre de prisonniers palestiniens dont la mort en détention israélienne a été signalée depuis octobre 2023. Elles affirment également que 327 prisonniers palestiniens sont décédés dans les prisons israéliennes depuis 1967.

Dans un communiqué de condoléances, le mouvement Hamas a qualifié la mort d’Imad Serhan de « nouvelle conséquence de la négligence médicale et de la torture ». Le groupe a accusé les autorités israéliennes de mener une politique systématique de privation de soins à l’encontre des prisonniers palestiniens et les a tenues pour responsables du décès.

Le Hamas a également appelé la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l’homme à agir pour mettre fin aux violations présumées commises contre les détenus palestiniens. Les autorités israéliennes n’ont pas réagi publiquement à ces accusations dans les informations disponibles.