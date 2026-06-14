Un remboursement limité mais inédit dès ce lundi pour les médicaments vedettes de la perte de poids

À compter du 15 juin, les médicaments anti-obésité Wegovy et Mounjaro pourront être remboursés à hauteur de 65% par l’Assurance maladie. Cette prise en charge concerne les patients souffrant d’obésité sévère ou massive répondant à des critères médicaux précis, dans un cadre strict défini par les autorités sanitaires.

La prescription initiale devra obligatoirement être réalisée par des médecins exerçant dans des structures spécialisées dans la prise en charge de l’obésité. Les patients devront également disposer d’une ordonnance sécurisée accompagnée d’un document spécifique permettant l’ouverture des droits au remboursement.

Un dispositif encadré

Les deux traitements, appartenant à la famille des analogues du GLP-1, ne pourront être remboursés qu’en complément d’un suivi reposant sur une réduction des apports caloriques et une augmentation de l’activité physique. Le gouvernement estime qu’environ un million de personnes pourraient théoriquement être concernées, même si le nombre réel de bénéficiaires devrait rester inférieur dans un premier temps.

Une prise en charge qui suscite déjà des interrogations sur les modalités de contrôle du respect des recommandations associées. Les dépenses pour l’Assurance maladie sont évaluées à près de 100 millions d’euros à l’horizon 2027, alors que de nombreux patients devraient encore financer eux-mêmes leur traitement dans l’immédiat.