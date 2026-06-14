À Rome, manifestations massives autour de l’immigration : défilé de l’extrême droite et contre-mobilisations

Des milliers de personnes ont défilé samedi dans les rues de Rome lors de manifestations opposées sur la question migratoire, marquées d’un côté par une marche de groupes d’extrême droite réclamant l’expulsion des migrants, et de l’autre par deux contre-manifestations organisées dans d’autres quartiers de la capitale italienne.

Dans le quartier de Prati, plusieurs milliers de participants se sont rassemblés derrière des banderoles portant les slogans « Remigration » et « Riconquista ». Les manifestants, majoritairement issus de groupes d’extrême droite, ont brandi des drapeaux italiens, chanté l’hymne national et scandé des slogans anti-immigrés et anti-islam. Certains ont également repris le terme « Duce », associé à l’ancien dictateur fasciste Benito Mussolini.

Au cours de la marche, plusieurs intervenants ont dénoncé les politiques d’intégration des immigrés, les qualifiant de coûteuses et inefficaces. Les discours ont affirmé que ces programmes représenteraient des dépenses importantes pour l’État sans réelle intégration des populations concernées. Des participants ont également effectué des gestes assimilés au « salut romain », un geste historiquement associé au fascisme.

La manifestation coïncidait avec un événement politique organisé à Rome par l’ancien général Roberto Vannacci, figure controversée de la droite radicale italienne. Lors d’un congrès de son parti, il a défendu une ligne nationaliste affirmant que « l’Italie appartient aux Italiens » et mettant en avant les racines « romaines et chrétiennes » du pays.

En réaction, deux contre-manifestations ont été organisées dans d’autres zones de Rome. La première, partie du Colisée, a rassemblé des groupes de gauche, des syndicats et des organisations étudiantes pour dénoncer la montée de l’extrême droite et les discours associés à la marche « Remigration ».

Une seconde mobilisation, réunissant étudiants et migrants, a défilé depuis le cimetière de Verano jusqu’au ministère des Transports et des Infrastructures. Les manifestants ont dénoncé les politiques migratoires du gouvernement de coalition dirigé par Giorgia Meloni ainsi que la présence de figures de la droite radicale dans le débat public.

Cette marche s’est également accompagnée de critiques visant le ministre des Transports et vice-Premier ministre Matteo Salvini. À l’arrivée devant le ministère, des manifestants ont exprimé leur opposition aux politiques gouvernementales en matière d’immigration et de sécurité.

Les autorités ont déployé un important dispositif de sécurité, avec environ 2 000 agents mobilisés dans toute la ville. Malgré les tensions politiques, les différentes mobilisations se sont déroulées sans incidents majeurs, selon les premières informations disponibles.