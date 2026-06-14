Fortes chaleurs : Météo-France n’exclut pas une vague de chaleur dès cette semaine

La France s’apprête à connaître un nouvel épisode de fortes chaleurs qui pourrait se transformer en véritable vague de chaleur à partir du milieu de la semaine, selon Météo-France. Les températures attendues dépasseront celles observées lors de l’épisode exceptionnel de fin mai, avec des maximales pouvant atteindre localement 38°C jeudi.

Selon le prévisionniste Corentin Perrot, interrogé par l’AFP, « on sait qu’on enclenche, à partir du milieu de la semaine, un épisode de chaleur. Voire une vague de chaleur ». Cette hausse des températures concernera une grande partie du territoire et s’annonce particulièrement marquée en raison de sa proximité avec le solstice d’été.

Des températures très au-dessus des normales

Dès mercredi, le mercure grimpera fortement. Jeudi pourrait constituer le pic de l’épisode avec jusqu’à :

38°C à Nevers ;

37°C à Paris ;

37°C à Brive ;

36°C à Lyon ;

35°C à Toulouse.

Les températures minimales resteront également très élevées, souvent comprises entre 18°C et 22°C dans plusieurs régions. Ces nuits chaudes limiteront le rafraîchissement nocturne et accentueront la sensation de chaleur.

Une possible vague de chaleur

Météo-France distingue un simple épisode de chaleur d’une vague de chaleur grâce à l’Indicateur Thermique National (ITN), calculé à partir des températures relevées dans 30 stations météorologiques métropolitaines.

Pour qu’une vague de chaleur soit officiellement caractérisée, deux conditions doivent être réunies :

un ITN supérieur à 23,4°C pendant au moins trois jours consécutifs ;

un ITN atteignant au moins 25,3°C lors de l’un de ces jours.

Fin mai, l’ITN avait atteint 24,8°C, un record pour un mois de mai, sans toutefois répondre à tous les critères d’une vague de chaleur.

Des journées plus longues, des nuits plus chaudes

La particularité de cet épisode réside dans son calendrier. À quelques jours du solstice d’été, les journées sont parmi les plus longues de l’année.

« Les nuits sont courtes, ce qui limite la baisse nocturne des températures », souligne Corentin Perrot. Cette configuration favorise l’accumulation de chaleur et rend les épisodes plus éprouvants pour les populations vulnérables.

Des orages attendus en fin de semaine

La durée exacte de cet épisode reste encore incertaine. Son évolution dépendra de l’arrivée d’orages attendus à partir de la fin de semaine.

Ces perturbations pourraient apporter un rafraîchissement progressif mais également provoquer localement des phénomènes violents, comme de fortes pluies, des rafales de vent ou de la grêle.

Un phénomène lié au réchauffement climatique

Les climatologues rappellent que la multiplication des épisodes de chaleur extrême constitue l’une des manifestations les plus visibles du réchauffement climatique.

Selon le consensus scientifique, les vagues de chaleur deviennent :

plus fréquentes ;

plus longues ;

plus intenses ;

plus précoces dans la saison.

L’été 2026 pourrait ainsi s’inscrire dans une tendance observée depuis plusieurs années, avec des températures régulièrement supérieures aux normales saisonnières.