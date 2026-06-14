Incendies en Italie du Sud : la Sicile et les Pouilles touchées, des évacuations massives en cours

Deux importants incendies de forêt mobilisent actuellement les secours dans le sud de l’Italie, touchant simultanément la Sicile et la région des Pouilles. Les autorités italiennes ont déployé des moyens aériens et terrestres pour tenter de contenir les flammes, attisées par des conditions météorologiques défavorables.

En Sicile, un incendie s’est déclaré pour des raisons encore inconnues dans une zone de broussailles située sur la colline de Montagna Grande, près de Trapani, dans l’ouest de l’île. Selon l’agence de presse italienne ANSA, le feu s’est rapidement propagé sur une large surface sous l’effet du vent, compliquant les opérations d’extinction.

Les pompiers de Trapani ont engagé d’importants moyens, avec l’appui d’au moins trois hélicoptères et de deux avions bombardiers d’eau. Les équipes poursuivent leurs interventions par voie aérienne et terrestre afin d’éviter que les flammes n’atteignent des zones habitées ou des sites sensibles.

Dans le même temps, un second incendie s’est déclaré dans la commune d’Ugento, dans la région des Pouilles, au sud du pays. Rapidement maîtrisé par les pompiers, le feu a néanmoins entraîné d’importantes perturbations et des évacuations préventives dans les zones touristiques environnantes.

Par mesure de sécurité, plusieurs campings et établissements de villégiature menacés par les flammes ont été évacués. Selon les informations locales, plus de 500 personnes ont dû quitter les lieux, parmi lesquelles figure notamment l’ancien footballeur international italien Mario Balotelli.

Si l’incendie d’Ugento est désormais sous contrôle, les opérations de refroidissement et de surveillance se poursuivent afin d’éviter toute reprise du feu. Les autorités italiennes restent en alerte, alors que la saison estivale augmente fortement le risque de feux de forêt dans plusieurs régions du pays.