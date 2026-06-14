Mondial – Turpin au sifflet d’Angleterre-Croatie: un Français pour un choc mondial

Clément Turpin arbitrera Angleterre-Croatie, match 22 du groupe L de la Coupe du monde 2026. La rencontre se jouera le mercredi 17 juin au Dallas Stadium, à Arlington, avec un coup d’envoi prévu à 15h locales, soit 22h en France. L’arbitre français sera accompagné par Nicolas Danos et Benjamin Pagès comme arbitres assistants. La Mexicaine Katia Garcia occupera le rôle de quatrième arbitre, tandis que Sandra Ramirez sera arbitre assistante de réserve.

Un choc d’entrée dans le groupe L

Angleterre-Croatie lancera la campagne des deux sélections dans un groupe L également composé du Ghana et du Panama. Pour les Anglais comme pour les Croates, ce premier match pèsera directement sur la course à la qualification pour la phase à élimination directe. L’affiche possède déjà un poids historique. La Croatie avait éliminé l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2018, après prolongation. Les Anglais avaient ensuite battu les Croates lors de l’Euro 2020, en phase de groupes.

Turpin, l’expérience des grands rendez-vous

À 44 ans, Clément Turpin dispute sa troisième Coupe du monde après 2018 et 2022. Il avait dirigé deux matches lors du Mondial 2018, puis trois rencontres en 2022, dont le huitième de finale Brésil-Corée du Sud. L’arbitre français fait partie des 52 arbitres centraux retenus pour cette Coupe du monde 2026, un tournoi élargi à 48 équipes et 104 matches. La compétition mobilise également 88 arbitres assistants et 30 officiels vidéo. La présence de Nicolas Danos et Benjamin Pagès aux côtés de Turpin confirme un trio arbitral français pour cette affiche. Danos connaît déjà les grands tournois avec Turpin, tandis que Pagès complète l’équipe sur la ligne.