Un parapentiste de 76 ans meurt après une chute en mer dans le Finistère

Samedi après-midi, un septuagénaire originaire de la région rennaise a chuté en mer lors d’un vol en parapente dans la baie de Douarnenez.

Un homme de 76 ans est décédé samedi 13 juin en fin d’après-midi après un accident de parapente dans le Finistère. La victime, originaire de la région rennaise, avait décollé de la commune de Plonévez-Porzay avant de chuter en mer à la pointe de Trefeuntec, dans la baie de Douarnenez. L’alerte a été donnée vers 17h40 au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Corsen. Les circonstances exactes de la chute restent pour l’heure inconnues.

Intervention rapide des secours en mer

Les secours ont rapidement été mobilisés pour porter assistance au parapentiste. La victime a été hélitreuillée par les équipes de sauvetage déployées sur zone. Malgré l’intervention rapide des moyens nautiques et aériens, son décès a été constaté peu avant 19 heures, selon la préfecture maritime de l’Atlantique. L’homme pratiquait régulièrement cette activité et connaissait bien ce site de vol prisé des amateurs de parapente.

Ce secteur de la baie de Douarnenez attire de nombreux parapentistes pour ses conditions de vol. La pointe de Trefeuntec offre des panoramas remarquables mais présente aussi des risques liés à la proximité immédiate de la mer. Une enquête devra déterminer les raisons de cet accident mortel, que ce soit un problème technique, une erreur de pilotage ou des conditions météorologiques défavorables.