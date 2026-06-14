Coup de théâtre en Roumanie : le président Nicușor Dan choisit un nouveau candidat pour diriger le gouvernement

Le président roumain Nicușor Dan a désigné dimanche Adrian Vestea comme candidat au poste de Premier ministre, après le retrait de la candidature de l’indépendant Eugen Tomac. Cette décision intervient dans un contexte de négociations politiques visant à former un nouveau gouvernement.

Âgé de 52 ans, Adrian Vestea est membre du Parti national libéral et préside actuellement le conseil départemental du comté de Brașov, dans le centre de la Roumanie. Sa nomination marque une nouvelle étape dans les efforts engagés par le chef de l’État pour constituer une majorité gouvernementale stable.

Le précédent candidat, Eugen Tomac, défendait la formation d’un gouvernement composé principalement de technocrates. Toutefois, son projet n’a pas réussi à obtenir un soutien suffisant parmi les formations représentées au Parlement roumain, compromettant ses chances d’accéder à la tête de l’exécutif.

Face à cette impasse, Nicușor Dan a opté pour Adrian Vestea, une personnalité issue d’un grand parti politique et disposant d’une expérience reconnue dans l’administration locale. Sa capacité à rassembler une majorité parlementaire sera désormais déterminante pour la suite du processus politique.

La désignation d’un Premier ministre constitue une étape essentielle dans la formation d’un nouveau gouvernement en Roumanie. Adrian Vestea devra désormais engager des discussions avec les différentes forces politiques afin de présenter une équipe gouvernementale susceptible d’obtenir la confiance du Parlement.

Cette nomination est suivie de près dans le pays, alors que les autorités cherchent à assurer la stabilité politique et à répondre aux défis économiques et sociaux auxquels la Roumanie est confrontée. Les prochains jours devraient être décisifs pour déterminer si Adrian Vestea parvient à réunir les soutiens nécessaires pour prendre officiellement les rênes du gouvernement.