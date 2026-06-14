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Mondial – L’Allemagne écrase Curaçao 7-1 dans un match à sens unique

14 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Mondial – L’Allemagne écrase Curaçao 7-1 dans un match à sens unique
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L’Allemagne a signé une très large victoire face à Curaçao, sur le score de 7-1, au terme d’une rencontre rapidement maîtrisée. Les Allemands ont ouvert le score dès la 6e minute grâce à F. Nmecha, idéalement lancé dans une première période dominée par la Mannschaft. Curaçao a pourtant répondu à la 21e minute par L. Comenencia, auteur du but de l’égalisation. Mais ce retour n’a été qu’un court répit. L’Allemagne a repris l’avantage avant la pause avec un but de N. Schlotterbeck à la 38e minute, puis a creusé l’écart dans le temps additionnel grâce à un penalty transformé par K. Havertz à la 45e+5.

La Mannschaft accélère après la pause

Au retour des vestiaires, l’Allemagne a immédiatement confirmé sa supériorité. J. Musiala a inscrit le quatrième but dès la 47e minute, mettant Curaçao dans une situation presque impossible. Les Allemands ont ensuite continué à pousser, sans relâcher leur pression. À la 68e minute, N. Brown a marqué le cinquième but allemand. Dix minutes plus tard, D. Undav a porté le score à 6-1 à la 78e minute. En fin de match, K. Havertz a conclu la démonstration avec un second but personnel à la 88e minute.

Curaçao dépassé jusqu’au coup de sifflet final

Curaçao a tenté de réduire l’écart dans les dernières minutes, notamment avec une initiative de Juninho Bacuna à la 90e+3 dans la surface allemande. L’action n’a pas abouti. À la 90e+5, l’Allemagne a encore obtenu un coup franc dans l’axe après une faute de Comenencia, mais Goretzka a raté sa reprise après une combinaison travaillée.

L’Allemagne s’impose 7-1 face à Curaçao, avec des buts de F. Nmecha, N. Schlotterbeck, K. Havertz, J. Musiala, N. Brown et D. Undav. Curaçao a marqué son unique but par L. Comenencia.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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