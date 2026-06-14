Curaçao : Dick Advocaat devient le coach le plus âgé du Mondial après avoir tout quitté pour sa fille malade

Dick Advocaat est entré dans l’histoire ce dimanche à 78 ans en dirigeant Curaçao contre l’Allemagne, à Houston, pour le tout premier match de Coupe du monde de la sélection caribéenne. Avec cette rencontre, le Néerlandais est devenu le plus vieux sélectionneur jamais présent sur un banc de Coupe du monde. Curaçao, environ 150 000 à 160 000 habitants selon les estimations, est aussi devenu le plus petit pays par population et par superficie à participer au tournoi.

Des larmes avant le coup d’envoi

Avant le match face à l’Allemagne, Advocaat a été vu en larmes. L’image a frappé parce qu’elle résumait une trajectoire incroyablement émouvante : un entraîneur vétéran, revenu au dernier moment, à la tête d’une équipe qui découvrait la plus grande scène du football mondial. Avec le poids d’un parcours familial.

Il avait quitté le banc pour sa fille malade

Advocaat n’était pas censé être là. En février 2026, il avait quitté son poste de sélectionneur de Curaçao en raison de problèmes de santé touchant sa fille. La décision était arrivée quelques mois seulement après la qualification historique de Curaçao pour le Mondial. Fred Rutten avait alors été nommé pour lui succéder.

Un retour express avant la Coupe du monde

Le scénario a ensuite basculé. Rutten a quitté ses fonctions en mai, et Curaçao a rappelé Advocaat à quelques semaines du début du tournoi. La fédération a confirmé son retour avec l’objectif de stabiliser l’équipe avant son entrée dans la compétition. Advocaat a donc repris le groupe qu’il avait mené jusqu’à cette qualification historique.

Une qualification arrachée à Kingston

Curaçao a validé son billet pour la Coupe du monde grâce à un nul 0-0 contre la Jamaïque à Kingston, le 18 novembre 2025. Ce résultat a permis à l’île de terminer en tête de son groupe de qualification en Concacaf. Pour une sélection qui n’avait jamais participé à un Mondial, le résultat a changé l’histoire sportive du pays.

Face à l’Allemagne, le rêve a tenu 20 minutes

Sur le terrain, l’Allemagne a vite frappé, mais Curaçao a répondu par Livano Comenencia, auteur du premier but de l’histoire du pays en Coupe du monde. L’Allemagne a ensuite déroulé et s’est imposée 7-1. Le score est lourd, mais Curaçao a marqué et inscrit son nom dans le tournoi.

Une image plus forte que le résultat

La soirée restera surtout associée à Advocaat. À 78 ans, après une démission liée à sa famille, un retour tardif et une qualification historique, il a vécu sur le banc un moment que peu d’entraîneurs connaissent. Curaçao a perdu contre une grande puissance mondiale. Mais avant même le coup d’envoi, son sélectionneur avait déjà donné à ce match une portée historique.