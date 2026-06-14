Avant le G7, Zelensky s’entretient avec Trump pour relancer les efforts de paix en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche s’être entretenu par téléphone avec le président américain Donald Trump au sujet des initiatives visant à mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie, qui dure depuis plus de quatre ans.

Dans un message publié sur Telegram, Volodymyr Zelensky a indiqué avoir profité de cet échange pour souhaiter un joyeux 80e anniversaire à Donald Trump. Le dirigeant ukrainien a également remercié Washington pour le soutien apporté à son pays depuis le début du conflit.

Cet entretien intervient à quelques jours d’une réunion du G7 en France, où la guerre en Ukraine devrait figurer parmi les principaux sujets à l’ordre du jour. Les dirigeants occidentaux cherchent toujours à définir une stratégie commune face à la poursuite des hostilités.

Selon les déclarations de Zelensky, les discussions ont porté sur les perspectives de paix et sur les efforts diplomatiques susceptibles de favoriser une issue au conflit. Aucun détail supplémentaire n’a toutefois été communiqué sur d’éventuelles propositions concrètes évoquées lors de l’appel.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump affirme vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine par la voie diplomatique. Les initiatives américaines visant à rapprocher les positions de Kiev et de Moscou restent cependant confrontées à de nombreux obstacles, les combats se poursuivant sur plusieurs fronts.

L’entretien entre les deux dirigeants souligne l’importance du rôle des États-Unis dans les discussions internationales sur l’avenir du conflit. À l’approche du sommet du G7, les partenaires de l’Ukraine devraient réaffirmer leur soutien à Kiev tout en examinant les possibilités d’une reprise des négociations de paix.