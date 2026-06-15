Le Royaume-Uni interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans dans un tournant historique

Le gouvernement britannique a annoncé une interdiction générale de l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, une mesure présentée comme l’une des plus strictes au monde en matière de protection des mineurs sur internet. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a déclaré que cette réforme visait à « rendre aux enfants leur enfance » face aux inquiétudes croissantes concernant les effets des plateformes numériques sur leur santé mentale et leur sécurité.

Lors d’une conférence de presse, le chef du gouvernement a affirmé qu’une interdiction totale constituait désormais la meilleure solution. Selon lui, cette décision permettra aux jeunes de disposer de davantage de temps libre, de grandir dans un environnement plus sûr et de réduire leur exposition aux risques liés aux interactions en ligne avec des inconnus.

La mesure concernera les principales plateformes de réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube et X. Les autorités britanniques souhaitent également imposer des restrictions à certaines plateformes de jeux vidéo et de diffusion en direct permettant à des adultes inconnus de communiquer avec des mineurs.

En revanche, les services de messagerie privés tels que WhatsApp et Signal ne seront pas concernés par l’interdiction. Le gouvernement estime que ces outils répondent davantage à des besoins de communication familiale et personnelle qu’à des usages de réseaux sociaux traditionnels.

Le Royaume-Uni s’inspire largement du modèle mis en place en Australie, où une législation similaire est entrée en vigueur fin 2025. Les autorités britanniques ont mené plusieurs consultations au cours des derniers mois afin d’évaluer les moyens de réduire les effets néfastes des réseaux sociaux sur les adolescents.

Selon Keir Starmer, de nombreux parents soutiennent cette initiative, estimant que les plateformes numériques occupent une place excessive dans la vie des jeunes. Le gouvernement prévoit que les nouvelles règles entreront en vigueur dès le printemps prochain, laissant aux entreprises technologiques le temps d’adapter leurs systèmes de vérification de l’âge.

Cette réforme marque une nouvelle étape dans le débat mondial sur la régulation des géants du numérique. Si ses partisans y voient une mesure essentielle pour protéger les enfants, ses détracteurs s’interrogent déjà sur les modalités de contrôle de l’âge des utilisateurs et sur les conséquences potentielles pour la liberté d’accès à l’information en ligne.