Decathlon attribuera 2 000 euros d’actions gratuites à ses salariés

Le groupe Decathlon a annoncé l’attribution de 2 000 euros d’actions gratuites en moyenne à une large partie de ses 103 000 salariés à travers le monde. Cette mesure concerne l’ensemble des collaborateurs éligibles, quel que soit leur métier ou leur pays d’exercice. L’annonce a été faite par le directeur général Javier Lopez Segovia, qui souhaite renforcer l’actionnariat salarié au sein de l’entreprise.

Pour bénéficier de ce dispositif, les salariés devront justifier d’au moins trois mois d’ancienneté et être toujours employés par l’entreprise le 16 juin 2029 sans interruption de contrat. Les actions seront définitivement acquises au terme d’une période de trois ans et leur valeur dépendra de l’évolution des performances du groupe.

Une annonce qui ne convainc pas les syndicats

Cette décision intervient quelques jours après une mobilisation sociale ayant réuni plus d’un millier de salariés en France. Les syndicats réclamaient notamment des augmentations de salaires à la suite de la publication de résultats financiers solides, avec un bénéfice net en progression de 16 % en 2025.

La direction souligne que 56 000 salariés sont déjà actionnaires de l’entreprise et estime que ce nombre pourrait atteindre 90 000 grâce à cette nouvelle opération. L’objectif affiché est de mieux associer les collaborateurs à la croissance et aux performances du groupe.

Du côté des représentants du personnel, l’accueil est plus réservé. La CFDT estime que cette mesure ne répond pas aux difficultés immédiates de pouvoir d’achat rencontrées par certains salariés. L’intersyndicale doit se réunir dans les prochains jours pour décider d’éventuelles nouvelles actions. Présent dans près de 80 pays, Decathlon compte aujourd’hui plus de 1 900 magasins dans le monde.