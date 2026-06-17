À l’occasion d’un point presse consacré à l’État de droit ce mercredi 17 juin, le Grand Orient de France (GODF) a réaffirmé sa volonté d’assumer davantage un rôle dans le débat public. L’obédience maçonnique, qui revendique 55 000 membres répartis dans près de 1 400 loges dont plus d’une centaine à l’étranger, défend une ligne qu’elle qualifie de « libérale et adogmatique », fondée sur la liberté absolue de conscience, l’universalisme et la tolérance mutuelle.

Une obédience qui veut renforcer sa cohésion et sa visibilité

Le conseil de l’ordre a dressé le bilan d’une obédience décrite comme « apaisée » et « pleinement mobilisée » pour porter ses valeurs. Parmi les priorités affichées : resserrer les liens entre les 1 400 loges et l’organisation nationale afin que les membres, les « frères et sœurs », se sentent davantage associés au projet collectif.

Pour cela, le Grand Orient met en avant de nouveaux outils de communication et de formation : développement de podcasts thématiques, valorisation du musée et de la fondation, création d’une lettre numérique destinée à rendre compte des événements et de la vie de l’obédience.

Cette stratégie répond aussi à une volonté plus large : rendre le Grand Orient plus visible dans l’espace public et élargir sa capacité d’intervention au-delà des loges.

Porter des valeurs dans la société sans engagement partisan

Le Grand Orient revendique une ambition résumée par une formule reprise lors de la conférence : « Changer l’homme pour changer la société ». L’idée défendue est que le travail de réflexion mené en loge doit pouvoir nourrir la société dans son ensemble.

Au cours de la conférence de presse du mercredi 17 juin, Pierre Bertinotti, Grand Maître du Grand Orient de France, a rappelé trois principes centraux : la tolérance mutuelle, l’universalisme et la liberté absolue de conscience. Il insiste également sur une méthode fondée sur l’écoute : au sein des loges, l’objectif ne serait pas de convaincre mais d’enrichir la réflexion collective dans le respect de la diversité des opinions.

Pour l’obédience, son « combat » ne passe ni par une logique partisane ni par des consignes de vote, qu’elle dit refuser, mais par une diffusion active de ses principes dans la société. Ses membres sont encouragés à s’engager dans la vie collective, notamment locale, tandis que l’obédience elle-même multiplie les échanges avec les élus et décideurs publics afin de faire connaître ses positions.

État de droit, laïcité et intelligence artificielle : des prises de position assumées

Le point presse a aussi permis au Grand Orient d’exposer plusieurs positions de fond. L’obédience a réaffirmé son attachement à la laïcité, allant jusqu’à défendre son inscription dans la Constitution, ainsi que son opposition à toute influence religieuse dans les décisions de l’État.

Face aux débats contemporains, elle a également mis en avant la nécessité de préserver les libertés publiques et de refonder le pacte social. Concernant l’intelligence artificielle, l’un des enjeux identifiés est la capacité à distinguer le vrai du faux dans un contexte de circulation accélérée de l’information.

Interrogé sur les débats politiques actuels, Pierre Bertinotti estime que la préférence nationale est incompatible avec la vision universaliste de la Franc maçonnerie et qu’elle entre en contradiction avec les principes de l’État de droit. Enfin, l’obédience a affiché sa volonté de renouveler son image, notamment à travers un pôle jeunesse chargé de développer le lien avec les moins de 35 ans, alors que l’âge moyen des membres est aujourd’hui estimé à 61 ans.