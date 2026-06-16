Deux jeunes hackers mis en examen pour le vol de millions de données sensibles

Un mineur de 15 ans et un jeune homme de 22 ans ont été mis en examen pour avoir dérobé des dizaines de millions de données personnelles via le groupe Dumpsec.

Deux hackers français, âgés de 15 et 22 ans, ont été mis en examen ce jeudi pour leur participation présumée à une vaste campagne de cyberattaques orchestrée par le groupe Dumpsec. Selon l’Office anti-cybercriminalité, plusieurs dizaines de millions de données personnelles auraient été dérobées lors de ces opérations qui ont visé plus de 1.500 entreprises et organismes français. Parmi les victimes figurent l’Assemblée nationale, plusieurs sites de l’Éducation nationale, l’enseigne Leroy Merlin, des fédérations sportives et des plateformes médicales.

Sept autres arrestations déjà effectuées

Ces deux interpellations s’inscrivent dans une opération plus large menée par les autorités françaises. Entre le 8 et le 14 juin, l’Office anti-cybercriminalité avait déjà procédé à l’arrestation de sept autres pirates présumés liés au même groupe. Cette série de coups de filet témoigne de la mobilisation des services spécialisés face à l’ampleur des attaques menées contre des infrastructures sensibles de l’État et du secteur privé.

La mise en examen de ces deux jeunes hommes illustre la réalité judiciaire qui attend les auteurs de cyberattaques, quel que soit leur âge. Si certains ont pu croire accomplir un simple exploit technique, ils font désormais face à des poursuites pour vol massif de données sensibles concernant des millions de Français. L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue exacte de leur implication et identifier d’éventuels complices au sein du réseau Dumpsec.