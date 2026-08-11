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Villefranche-sur-Saône : un réseau aurait livré 1 826 colis par drone en prison en seulement 51 jours

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Villefranche-sur-Saône : un réseau aurait livré 1 826 colis par drone en prison en seulement 51 jours
Villefranche-sur-Saône : un réseau aurait livré 1 826 colis par drone en prison en seulement 51 jours

Une équipe spécialisée dans la livraison de produits interdits par drone à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône a été démantelée après plusieurs semaines d’enquête. Quatre jeunes majeurs et un mineur de 16 ans sont soupçonnés d’avoir acheminé 1 826 colis en 51 jours, soit près de 36 livraisons quotidiennes en moyenne.

L’enquête a débuté à la fin du mois de juin autour d’un trafic de stupéfiants à Beauregard, dans l’Ain. Les investigations de la brigade de recherches de Trévoux et de la section de recherches de Lyon ont progressivement révélé l’existence d’un réseau alimentant la prison. Deux zones de décollage auraient été aménagées à proximité de l’établissement.

Une trentaine de kilos de cannabis livrée

Le groupe fonctionnait selon une organisation structurée, avec une répartition précise des tâches entre la préparation des colis, la logistique et le pilotage des drones. Des logements proposés sur Airbnb auraient été loués près de la prison pour confectionner les commandes. Le 4 août, trois suspects ont été interpellés en flagrant délit pendant une livraison. Deux autres ont ensuite été arrêtés à leur domicile.

Les perquisitions ont permis de saisir 500 grammes de résine de cannabis, dix cartouches de cigarettes, un drone accompagné de 18 batteries, 6 000 euros en espèces et un véhicule. Les enquêteurs estiment qu’environ 30 kilos de résine de cannabis ont été introduits dans la prison pendant la période étudiée.

Trois suspects placés en détention provisoire

Les cinq suspects ont été présentés à la justice après 48 heures de garde à vue. Trois des quatre majeurs, déjà connus des services judiciaires, ont été placés en détention provisoire. Le quatrième a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Les quatre majeurs doivent être jugés le 5 octobre devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Le mineur, placé dans un centre éducatif fermé, comparaîtra le 2 septembre. L’affaire illustre l’industrialisation des livraisons par drone autour des établissements pénitentiaires et la capacité de certains réseaux à organiser un véritable service logistique clandestin.

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