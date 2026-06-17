Lecornu impose des tests antidrogue aléatoires dans tous les ministères

Le ministre des Armées a diffusé une circulaire rendant obligatoires les dépistages de stupéfiants au sein du gouvernement et des cabinets ministériels.

Sébastien Lecornu a franchi un cap mardi soir en publiant une circulaire qui rend obligatoires les dépistages aléatoires de stupéfiants pour l’ensemble des membres du gouvernement et leurs collaborateurs de cabinet. Cette décision, présentée comme une exigence d’exemplarité face aux Français, cible directement les ministres, les secrétaires d’État et leurs équipes rapprochées. Les tests pourront être réalisés sans préavis, selon un calendrier non communiqué à l’avance.

Une mesure inédite dans les institutions

Le Premier ministre justifie cette mesure par la nécessité de garantir la probité des responsables politiques et de leurs collaborateurs. L’initiative intervient alors que la question de l’usage de substances illicites dans les sphères du pouvoir refait régulièrement surface dans le débat public. Les modalités pratiques de ces contrôles restent encore à préciser, notamment concernant les laboratoires agréés et les sanctions en cas de résultat positif.

Cette circulaire constitue une première dans l’histoire des institutions françaises. Aucun gouvernement n’avait jusqu’à présent formalisé une telle obligation de dépistage pour ses propres membres. La mesure pourrait susciter des réactions au sein de l’exécutif, certains y voyant une défiance tandis que d’autres saluent une démarche de transparence. Le texte entre en vigueur immédiatement et s’appliquera à l’ensemble des ministères sans exception.