La SNCF met en vente 100 000 billets de TGV à 19 euros pour août

L’opération flash débute ce mardi 16 juin et se termine jeudi 18 juin. Les tarifs démarrent à 19 euros en seconde classe.

La SNCF lance une vente flash de billets TGV Inoui pour les vacances d’août 2026. Du mardi 16 au jeudi 18 juin, 100 000 titres de transport seront proposés à tarif réduit. La compagnie ferroviaire a annoncé cette opération commerciale dans un communiqué diffusé ce mardi matin. Les voyageurs ont donc trois jours pour réserver leurs trajets estivaux à prix avantageux.

Deux niveaux de tarifs proposés

Les billets se répartissent en deux catégories tarifaires distinctes. 67 000 places sont disponibles en seconde classe au prix de 19 euros. Les 33 000 billets restants concernent la première classe, affichés à 29 euros. Ces tarifs s’appliquent exclusivement aux déplacements prévus durant le mois d’août. La SNCF mise sur cette formule attractive pour remplir ses rames pendant la période estivale.

Cette initiative ne constitue qu’une première étape dans la stratégie commerciale de l’entreprise publique. Une seconde offre promotionnelle doit être dévoilée le 22 juin prochain. La compagnie multiplie ainsi les opérations pour séduire les clients avant les grands départs en vacances. Les billets à tarif préférentiel restent soumis aux disponibilités et aux conditions habituelles de réservation.