Binance menacée de perdre son autorisation d’opérer dans l’Union européenne

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance pourrait perdre son autorisation d’exercer dans l’Union européenne à partir du mois prochain, selon plusieurs sources proches du dossier. En cause : le probable rejet de sa demande de licence dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne sur les actifs numériques.

Selon ces sources, la demande déposée par Binance auprès de l’autorité de régulation grecque des marchés financiers devrait être rejetée. Ce refus empêcherait la plateforme de continuer à fournir ses services aux clients européens à partir de juillet, dans un contexte de durcissement réglementaire.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre du règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets), qui impose aux entreprises du secteur d’obtenir une autorisation pour opérer dans l’ensemble des 27 États membres. Cette licence, une fois obtenue dans un pays de l’UE, permet normalement un “passeport” réglementaire pour l’ensemble du marché européen.

Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, est particulièrement exposée à ces nouvelles exigences. L’entreprise est déjà sous surveillance accrue des régulateurs dans plusieurs juridictions, en raison des risques liés à la protection des investisseurs et à la stabilité du système financier.

Les autorités européennes cherchent à mieux encadrer un secteur évalué à plusieurs milliers de milliards de dollars, et qui suscite des inquiétudes quant à sa volatilité et à son potentiel impact sur les marchés financiers traditionnels.

Pour l’heure, Binance n’a pas réagi publiquement à ces informations. Si la décision se confirme, elle pourrait constituer un tournant majeur pour l’activité de la plateforme en Europe et pour l’ensemble du marché des cryptomonnaies sur le continent.