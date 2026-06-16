General Electric va participer à la modernisation du réseau électrique vénézuélien

Le Venezuela a conclu un accord avec General Electric afin de moderniser un système électrique confronté depuis plusieurs années à de fréquentes coupures de courant. L’annonce a été faite lundi par la présidente par intérim Delcy Rodríguez lors d’une cérémonie organisée au palais présidentiel de Caracas.
Selon les autorités vénézuéliennes, ce partenariat doit permettre de récupérer 1 000 mégawatts de capacité électrique au cours des deux premières années. Le gouvernement espère porter ce gain à plus de 5 000 mégawatts dans un délai de quatre ans. Les besoins sont importants alors que le pays produit actuellement environ 12 000 mégawatts pour une consommation quotidienne estimée à près de 14 000 mégawatts.
Un enjeu majeur pour la relance économique
L’accord intervient alors que Caracas poursuit une restructuration de son secteur énergétique. Les autorités considèrent que la remise à niveau du réseau électrique constitue une condition indispensable au redémarrage de plusieurs activités stratégiques, notamment l’industrie pétrolière, pilier de l’économie nationale.
Delcy Rodríguez a qualifié ce partenariat d’« étape historique ». Pendant plusieurs semaines, les équipes de General Electric ont procédé à une évaluation complète du système électrique vénézuélien, aussi bien pour les infrastructures hydroélectriques que thermiques. Cette expertise doit désormais servir de base aux travaux de modernisation.
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