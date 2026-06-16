La course au réarmement en Europe propulse les drones de combat « ailiers » au premier plan

Les drones de combat dits « ailiers » se sont imposés comme l’une des grandes attractions du salon aéronautique de Berlin, illustrant la transformation rapide des stratégies militaires européennes face aux nouvelles menaces. Conçus pour accompagner les avions de chasse en mission, ces appareils autonomes ou semi-autonomes sont désormais considérés comme un élément clé des futures capacités de défense du continent.

La guerre en Ukraine a accéléré l’intérêt pour ces technologies. Le conflit a démontré l’importance croissante des drones, de la guerre électronique et des systèmes connectés sur le champ de bataille. En réponse, les industries de défense européennes et américaines investissent massivement dans le développement d’appareils capables de soutenir les avions pilotés tout en réduisant les risques pour les équipages.

Ces drones, officiellement appelés aéronefs de combat collaboratifs, peuvent remplir de nombreuses missions. Ils sont conçus pour transporter des capteurs, brouiller les systèmes ennemis, recueillir des renseignements ou encore emporter des armements supplémentaires. Leur rôle consiste à agir en coordination avec des avions de chasse modernes afin d’accroître leur efficacité et leur capacité de survie.

Lors du salon de Berlin, plusieurs groupes industriels ont présenté leurs projets à l’armée allemande et à d’autres clients potentiels. Parmi eux figuraient Airbus, Boeing, Helsing et General Atomics.

Le drone MQ-28 Ghost Bat, développé par Boeing en Australie, pourrait entrer en service au sein de la Luftwaffe allemande dès 2029. De son côté, Airbus poursuit le développement de son modèle U760b Ravenstorm, mais celui-ci ne devrait pas être opérationnel avant le début de la prochaine décennie.

L’Allemagne et la France examinent également de nouvelles pistes de coopération dans ce domaine. Après l’abandon de leur précédent projet commun d’avion de combat, les deux pays envisagent désormais le développement de systèmes de drones avancés et de réseaux de données destinés à connecter les différentes plateformes militaires sur le terrain.

Alors que les budgets de défense augmentent à travers l’Europe, les drones « ailiers » apparaissent comme l’une des technologies les plus prometteuses des années à venir. Leur capacité à combiner intelligence artificielle, guerre électronique et soutien opérationnel pourrait profondément modifier la manière dont les forces aériennes européennes conduisent leurs opérations futures.