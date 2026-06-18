— Daniel Riolo démonte Cristiano Ronaldo: «Une plaie pour son équipe»

Daniel Riolo, consultant sur RMC, a livré une charge très dure contre Cristiano Ronaldo, après le match nul du Portugal contre la RD Congo. Le journaliste estime que l’attaquant portugais n’est plus seulement en difficulté dans le jeu, mais qu’il pénalise désormais son équipe par son profil, son statut et sa manière d’évoluer sur le terrain.

Une sortie frontale contre Ronaldo

Le constat dressé par Daniel Riolo est sans détour. Selon lui, Cristiano Ronaldo ne pèse plus suffisamment dans le collectif et son équipe se retrouve handicapée lorsqu’elle évolue avec lui en attaque. Le consultant va jusqu’à comparer sa présence à celle d’un joueur figé devant, incapable d’apporter l’activité nécessaire au plus haut niveau.

Daniel Riolo a ainsi déclaré : «Cristiano Ronaldo est une plaie pour son équipe. Ils ont joué à 10 avec un piquet devant. Messi sait qu’il est en fin de carrière. Ronaldo, lui, est dans son monde. Il pense qu’il a encore 25 ans, qu’il est encore dans un grand club, qu’il a toujours le même niveau de performance.»

Messi cité comme contre-exemple

Dans sa critique, Daniel Riolo oppose directement Cristiano Ronaldo à Lionel Messi. Il estime que l’Argentin a intégré le fait qu’il se trouve dans la dernière partie de sa carrière, là où Ronaldo continuerait, selon lui, à se comporter comme un joueur encore au sommet de sa puissance. Pour Riolo, le problème ne se limite donc pas au rendement sportif. Il vise aussi la perception que Cristiano Ronaldo aurait de son propre niveau actuel. Le Portugais continuerait à jouer avec les exigences et les réflexes d’un immense joueur encore dominant, alors que son impact sur le terrain ne serait plus le même…